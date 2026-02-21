Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Σάββατο (21/2).

Έντονη καταιγίδα σαρώνει την Αττική από αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2).

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Σάββατο (21/2) μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου, μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η Ηλιούπολη, το Πέραμα, η Γλυφάδα είναι μερικές από τις περιοχές της Αττικής όπου βρέχει.

Σύμφωνα με το meteo.gr, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες έως το μεσημέρι περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Υπενθυμίζεται πως βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 20/02, κυρίως στα δυτικά τμήματα, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στα Θεοδώριανα Άρτας με 78,6 mm.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί, 4 με 6 και βόρεια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη Θράκη, πρόσκαιρα στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ βαθμιαία στα κεντρικά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.