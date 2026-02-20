Ο Γιάννης Καλλιάνος δίνει το πλαίσιο των φαινομένων που πλήξουν την Αττικής τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία ετοιμάζεται να «σφυροκοπήσει» την Αττική εντός της ημέρας ενώ ήδη έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τη πρόγνωση καταιγίδες αυξημένης έντασης και ραγδαιότητας συνδυαστικά με χαλαζοπτώσεις θα πλήξουν από το απόγευμα την Αττική με τους πολίτες να καλούνται να είναι προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των φαινομένων.

Τι ώρα οι καταιγίδες θα «σαρώσουν» την Αττική: Η πρόγνωση Καλλιάνου για την κακοκαιρία

Σε πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι με αφετηρία την Δυτική Αττική θα εξελιχθούν ισχυρές μπόρες και καταιγίδες από τις 17:00 το απόγευμα με τα φαινόμενα θα τίθενται σε αποδρομή μετά τα μεσάνυχτα. Ειδικότερα στην ανάρτησή του σημειώνει ότι «Περίπου από τις 17.00-18.00 έως και τα μεσάνυχτα σήμερα, η Αττική θα επηρεαστεί από κατά περιόδους βροχές και τοπικές καταιγίδες, όμως τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουν σαφώς μικρότερη διάρκεια. Πρώτα θα επηρεαστεί η Δυτική Αττική. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περιοχές στην ευθεία του Ξυλοκάστρου, του Κάτω Διμηνιού, του Βέλου και του Κιάτου Κορινθίας που δέχονται ραγδαιότητες που ξεπερνούν τα 130 mm/hr. Πιθανότατα σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.».

Η «Σπασμένη Γραμμή Λαίλαπας» το κλειδί για την εξέλιξη των καταιγίδων

Νωρίτερα ο κ. Καλλιάνος είχε μιλήσει για την πορεία της κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αρχής γενομένης από την Δυτική Ελλάδα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμοι και τοπικές χαλαζοπτώσεις εκδηλώνονται από νωρίς το πρωί ενώ σταδιακά τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα με την Αττική να μπαίνει «στο κάδρο» από το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάλιστα έκανε λόγο για «Σπασμένη Γραμμή Λαίλαπας».

Όπως σημείωσε «Σπασμένη Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα Δυτικά της χώρας και κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line -ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη- μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο. Μάλιστα, σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου. Η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς. Αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, και όταν υπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων (σπασμένη η συνεχής) είναι η πιο πιθανή φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής.»

Σε κάθε περίπτωση τονίζει ότι «η διέλευσή τοπικών καταιγίδων από το νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου. Επίσης, δεν αποκλείονται κατά τόπους οι καταιγίδες αυτές να έχουν και τοπικά αυξημένη ένταση. Δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αναμένεται όμως μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και αν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο.»

