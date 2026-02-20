Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται τις πρώτες ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται σήμερα, Παρασκευή (20/2) μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (21/2), με τη διέλευση οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ριπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Στην Αττική, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νότιους ανέμους.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και στην Ηπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και στη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε όλη τη χώρα με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα και από το βράδυ στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.