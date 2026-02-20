Η σκληρή επίθεση Τσουκαλά στον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για τη συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας».

Σε άρση της εμπιστοσύνης του στον Γιάννη Στουρνάρα δείχνει να προχωρά το ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει αρχικά από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και εν συνεχεία από τη σκληρή επίθεση του Κώστα Τσουκαλά στον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στη Χαριλάου Τρικούπη το κλίμα για τον Γιάννη Στουρνάρα είναι αρνητικό ακόμα και στη λεγόμενη "δεξιά πτέρυγα" του κόμματος μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ομάδα Αλήθειας».

Είναι τόσο μεγάλη η ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας» που, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης το βράδυ της δημοσιοποίησής της ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε προσωπικά με τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Κάποιες πηγές κάνουν λόγο για γραπτά μηνύματα μεταξύ των δυο ανδρών και κάποιες άλλες για τηλεφωνική επαφή. Και οι δυο πλευρές επιμένουν πως το κλίμα ήταν αντιπαραθετικό, με -σχεδόν- επιθετικό τόνο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Έτσι ίσως εξηγείται και ο οξύς τόνος που αντέδρασε εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη Κώστας Τσουκαλάς. «Η συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ρόλο του. Ακύρωσε και αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις» διεμήνυσε ο Κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών".

Το ερώτημα είναι αν και σε τι βαθμό το ΠΑΣΟΚ θα αντιδράσει στην ανανέωση της θητείας του Διοικητή του Τραπέζης της Ελλάδος, την οποία δεν μπορεί να αποτρέψει ιδίως από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα την ανακοινώσει.

Ο Ν. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη δυο θητειών των παραγόντων της δημόσιας ζωής μέσω θεσμικής ρύθμισης σε μια προσπάθεια να μην κινηθεί αποκλειστικά εναντίον του νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Εν αντιθέσει με την πρόταση νόμου της Νέας Αριστεράς που αν υιοθετούνταν θα καθιστούσε αδύνατη μια τρίτη θητεία για τον νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Υπό αυτή την έννοια έχει ενδιαφέρον πώς θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της Νέας Αριστεράς για την απαγόρευση τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.