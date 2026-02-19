Ανοιχτό το θέμα αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τρίτη θητεία για τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα ακύρωσε σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο του και ακύρωσε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού.

Τα παραπάνω υποστήριξε μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο Κώστας Τσουκαλάς, αφήνοντας απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να μην συμφωνήσει με την ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά έχει ως εξής:

«Φαίνεται όπου υπάρχει ισοβιότητα, όπου υπάρχει παραμονή πέραν του δέοντος, δημιουργούνται κατεστημένες αντιλήψεις. Η συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ρόλο του. Ακύρωσε και αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού, το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις. Αυτό συμβαίνει στα συνδικάτα, στους θεσμούς, εμείς θα το ανοίξουμε συνολικά. Δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να ανακτήσει την αξιοπιστία του, αν δεν πείσει την κοινωνία ότι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική ασχολούνται για να προσφέρουν και όχι για να αναπαράγουν καριέρες. Αυτό θα αφορά το σύνολο, θα αφορά τις δημόσιες θέσεις γενικά. Θα έρθουμε με μια συνολική πρόταση παρέμβασης, για να κάνουμε μια τομή στο πολιτικό σύστημα».

Αμφιβάλλει κανείς ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανάβει φωτιές;

