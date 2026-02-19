Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής «χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα».

Την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ, ώστε να συνεχιστεί η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εξεταστούν τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και συνεπώς να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνησης της υπόθεσης.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του καλούν τον Πρόεδρο της Βουλής, «στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και με δεδομένη τη μέχρι σήμερα στάση της πλειοψηφίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, η οποία μεθοδικά και συστηματικά αρνήθηκε τόσο την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων, όσο και την παράταση των εργασιών της, εκπροσωπώντας το σύνολο των βουλευτών της εθνικής αντιπροσωπείας να αναλάβει πρωτοβουλία συνομιλώντας με τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να υπάρξει πλήρης και άμεση ενημέρωση της Βουλής για τα νέα στοιχεία που αφορούν τη διαβιβασθείσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να διαβιβαστεί το σύνολο των σχετικών στοιχείων και ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής έως ότου εξεταστούν πλήρως τα νέα αποδεικτικά δεδομένα».

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, «η Εξεταστική Επιτροπή συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη κρίσιμων πτυχών του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων. Ωστόσο, ήδη από την έναρξη των εργασιών της είχαν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού, καθώς και αιτήματα για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων και την προσκόμιση του πλήρους αρχείου των επισυνδέσεων τα οποία η πλειοψηφία επανειλημμένως αγνόησε».

Παράλληλα αναφέρουν, πως «σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, που προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων. Μάλιστα, είκοσι από τους δίσκους φέρεται να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες».

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα. Όπως προβλέπει το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, η σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος προϋποθέτει την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, και αυτό δεν είναι στην διάθεση ούτε των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας ούτε των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής».

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο τη διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων. Αφορά την αξιοπιστία των θεσμών, τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Με δεδομένη τη στάση της πλειοψηφίας κατά την διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Βουλής καθιστά την παρέμβασή του επιβεβλημένη», προσθέτουν.

Δείτε εδώ την επιστολή.

Αναρμόδιος δηλώνει ο Κακλαμάνης

Στα μέλη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το μπαλάκι ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναφορικά με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως θα μεταβιβάσει στον πρόεδρο της επιτροπής το αίτημα, ώστε να αποφασίσουν τα μέλη της, αν χρειάζεται να παρατείνουν την διάρκειά της.

Πηγές του προεδρείου σημειώνουν πως ο Πρόεδρος της Βουλής δεν επεμβαίνει στις εργασίες της επιτροπής και δεν είναι θέμα της Διάσκεψης των Προέδρων.

Οικονομική βοήθεια για τις φωτογραφίες

Στην διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ομόφωνα όσον αφορά το θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, να εξουσιοδοτηθεί ώστε να παρέχει βοήθεια οικονομικά και θεσμικά, όπου απαιτηθεί.

Επίσης, ομοφώνως αποφασίστηκε η Βουλή να βοηθήσει στην πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του τμήματος επειγόντων του νοσοκομείου της αεροπορίας, ενώ οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της Βουλής θα έχουν δικαίωμα νοσηλείας στο νοσοκομείο.