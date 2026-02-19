Στα νέα τραγούδια των U2 συμμετέχει ο Έντ Σίραν και ένας Ουκρανός στρατιώτης.

To ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 μόλις κυκλοφόρησε νέα τραγούδια, με τη συμμετοχή του Έντ Σίραν και ενός Ουκρανού στρατιώτη, με αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Το Days of Ash είναι μια «απευθείας απάντηση στην επικαιρότητα, με έμπνευση από τους πολυάριθμους εξαίρετους και θαρραλέους ανθρώπους που πολεμούν στην πρώτη γραμμή για την ελευθερία», γράφει το συγκρότημα στον ιστότοπό του.

Τέσσερα από τα πέντε τραγούδια εστιάζουν σε συγκεκριμένα άτομα – μια μητέρα, έναν πατέρα, μια έφηβη, των οποίων οι ζωές κόπηκαν βίαια. Ένα τραγούδι, μάλιστα, αφηγείται την ιστορία ενός στρατιώτη που θα προτιμούσε να τραγουδάει, αλλά είναι έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της χώρας του.

Αυτή η ηχογράφηση EP αποτελείται από πέντε τραγούδια και ένα ποίημα, τα οποία κυκλοφορούν ενόψει ενός άλμπουμ που ανακοινώθηκε για τα τέλη του 2026, το πρώτο τους με νέα τραγούδια από το 2017.

{https://youtu.be/Y3ziTSYyook?si=bk7NL81s05bhQ0oL}

Το συγκρότημα εξερευνά τα θέματα του πολέμου, της βίας και της πολιτικής.

Στο τραγούδι Yours Eternally, για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας, οι U2 δίνουν το μικρόφωνο σε έναν Ουκρανό στρατιώτη, τον Τάρας Τοπόλια.

Στις 24 Φεβρουαρίου, το συγκρότημα αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα βίντεο με την ευκαιρία της τέταρτης επετείου από την εισβολή στην Ουκρανία.

Επιπλέον, θα κυκλοφορήσει μια ειδική έκδοση του περιοδικού των U2, «Propaganda», με τίτλο: «U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here» – μια μοναδική, one-off έκδοση αφιερωμένη στο νέο EP.

Το τραγούδι American Obituary πραγματεύεται τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, της μητέρας που σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου από ένα μέλος της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Αυτά τα νέα κομμάτια είναι «τραγούδια αψήφισης, απογοήτευσης και θρήνου», σχολίασε ο 65χρονος τραγουδιστής του συγκροτήματος Bono.

«Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτήν την περίοδο παράνοιας και αγανάκτησης, και εμείς πρέπει να κινητοποιηθούμε προτού μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον», σημείωσε ο ίδιος.

