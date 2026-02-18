Ο Ζελένσκι ανέφερε ως άλυτα ζητήματα την τύχη των κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Γενεύη διήρκησαν μόλις δύο ώρες σήμερα Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις χαρακτηρίζει «δύσκολες» και να κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί σκόπιμα την πρόοδο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι διήμερες συνομιλίες στην Ελβετία, με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχει επισημάνει δύο φορές ότι εναπόκειται στην Ουκρανία και τον Ζελένσκι να διασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών.

Χάσμα στα βασικά ζητήματα

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν, επειδή οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ζελένσκι ανέφερε ως άλυτα ζητήματα την τύχη των κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, δήλωσε ξεχωριστά ότι η δεύτερη ημέρα ήταν «εντατική και ουσιαστική».

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Μεντίσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα πραγματοποιηθούν σύντομα περαιτέρω διαπραγματεύσεις, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο».

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγορούν συστηματικά τη Μόσχα - η οποία έχει εξαπολύσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και συνεχίζει την επίθεσή της στο πεδίο της μάχης - ότι διαπραγματεύεται κακόπιστα.

Πιέσεις από Τραμπ

Σε συνέντευξη στον αμερικανικό ιστότοπο Axios που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Ζελένσκι φέρεται να δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Τραμπ να καλεί δημοσίως την Ουκρανία - και όχι τη Ρωσία - να κάνει παραχωρήσεις στους όρους διαπραγμάτευσης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «η Ουκρανία καλύτερα να προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι. Αυτό είναι όλο που λέω».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οποιοδήποτε σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς θα απορριφθεί από τους Ουκρανούς εάν τεθεί σε δημοψήφισμα.

«Ελπίζω ότι είναι απλώς τακτική του και όχι απόφαση», φέρεται να είπε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη.

Πιέσεις για ευρωπαϊκή συμμετοχή

Ουκρανοί αξιωματούχοι πιέζουν για μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου στην ειρηνευτική διαδικασία, με τον Ζελένσκι να δηλώνει πριν από τις συνομιλίες της Τετάρτης ότι αυτή είναι «απαραίτητη». Κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες - μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - έχουν στηρίξει ένθερμα τη θέση του Κιέβου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής το 2022. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πολλές ουκρανικές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά έχουν καταστραφεί .

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους.

Ρωσική πηγή: Σε τεταμένο κλίμα οι συνομιλίες

Ο Ουμέροφ δήλωσε την Τρίτη ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών επικεντρώθηκε σε «πρακτικά ζητήματα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ωστόσο, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν πηγή που ανέφερε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης ήταν «πολύ τεταμένες» και διήρκεσαν έξι ώρες σε διαφορετικά διμερή και τριμερή σχήματα.

Η συνάντηση της Γενεύης ακολουθεί δύο γύρους συνομιλιών με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς σημαντική πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές παρέμεναν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει στην κατοχή της περίπου το 20% της εθνικής επικράτειας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που κατέλαβε πριν την πλήρη εισβολή του 2022. Οι πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις της σε υποδομές ενέργειας άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω ψύχους.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian