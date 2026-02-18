Οι ναυαγοσώστες του Baywatch φορούν τα κόκκινα μαγιό τους για το reboot της σειράς.

Το Baywatch επιστρέφει και μαζί με αυτό ένας ηθοποιός από το αρχικό καστ. Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Τσοκάτσι που έπαιξε το ρόλο του Κόντι Μάντισον από την έκτη έως την ένατη σεζόν της σειράς (4 χρόνια και 89 επεισόδια). Ο ηθοποιός επιστρέφει για να επαναλάβει το ρόλο στο reboot που πρόκειται να κυκλοφορήσει από το Fox, την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «Ο γοητευτικός Κόντι Μάντισον επιστρέφει στην παραλία ως υπεύθυνος του The Shoreline, το beach bar του Baywatch, φορώντας μερικές φορές το κόκκινο μαγιό του για να σώσει ζωές. Είναι μέντορας και φίλος, παρέχοντας ένα δεύτερο σπίτι στους συναδέλφους του ναυαγοσώστες… και πάντα προσφέροντας δωρεάν φτερούγες μετά από μια μεγάλη διάσωση».

Η επιλογή του Τσοκάτσι έγινε μόλις λίγες μέρες μετά την είδηση ότι στη σειρά θα πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός του Suits LA, Στίβεν Άμελ, ο οποίος θα υποδυθεί τον ενήλικα -πια- Χόμπι Μπιουκάναν — από το 1991 έως τον 1999 τον είχε υποδυθεί ο Τζέρεμι Τζάκσον.

Ο Χόμπι είναι τώρα επικεφαλής του Baywatch, ακολουθώντας τα βήματα του θρυλικού πατέρα του, Μιτς (Ντέιβιντ Χάσελχοφ).

Η σειρά ξεκινά καθώς ο κόσμος του Χόμπι ανατρέπεται όταν η Τσάρλι, η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται στην πόρτα του, πρόθυμη να συνεχίσει την κληρονομιά της οικογένειας Μπιουκάναν και να γίνει ναυαγοσώστης στο Baywatch δίπλα στον πατέρα της.

Η σειρά προγραμματίζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα αυτή την άνοιξη στο Λος Άντζελες, καθώς και στο Fox Studio Lot. Η επιλογή του Τσοκάτσι σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη επιστροφή ενός από τα αρχικά αστέρια για το reboot.

{https://youtu.be/WZPej6wwlqg?si=DdNY1NjAhVW8tu07}

Το θρυλικό Baywatch έκανε πρεμιέρα το 1989 σημειώνοντας παγκόσμια επιτυχία. Προβλήθηκε σε περισσότερες από 200 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης, εκτόξευσε την καριέρα αρκετών -ανερχόμενων τότε- ηθοποιών όπως οι: Πάμελα Άντερσον, Τζέισον Μομόα, Κάρμεν Ηλέκτρα και Γιασμίν Μπλιθ.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι Άντερσον, Χάσελχοφ ή άλλα γνωστά πρόσωπα εκτός από τον Τσοκάχι θα έχουν ρόλους στο reboot — ωστόσο η Κάρμεν Ηλέξτρα, είχε δηλώσει ότι θα την ενδιέφερε να επιστρέψει.