Tο Baywatch επιστρέφει με νέα επεισόδια και ένα ολοκαίνουριο καστ ναυαγοσωστών με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό.

To Baywatch επιστρέφει. Η Fox φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη, ριμέικ της θρυλικής σειράς, το οποίο αναμένεται να προβληθεί τη σεζόν 2026-2027.

Το reboot με showrunner τον Ματ Νιξ, θα περιλαμβάνει 12 επεισόδια. «Στην πρώτη του προβολή, το "Baywatch" καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της ζωής στην παραλία και έκανε δημοφιλείς τους ναυαγοσώστες. Τώρα, με τους συνεργάτες μας στο Fremantle, αυτός ο τηλεοπτικός κολοσσός είναι έτοιμος για μια σύγχρονη επιστροφή», δήλωσε ο Μάικλ Θορν, Πρόεδρος του Fox Television Network. «Η Fox και η Fremantle, μαζί με τον Ματ Νιξ και τον αρχικό συνδημιουργό Γκρεγκ Μπονάν, θα φέρουν το όνειρο της Καλιφόρνιας σε μια εντελώς νέα γενιά θαυμαστών με φρέσκες ιστορίες, ανερχόμενα αστέρια και όλο το θέαμα που κάνουν το franchise "Baywatch" παγκόσμιο φαινόμενο», συμπλήρωσε.

Η Fremantle άρχισε να καλοβλέπει την ιδέα για μια επιστροφή σειράς και των εμβληματικών κόκκινων μαγιό της από το 2018, με τη Fox να μπαίνει στο παιχνίδι το 2024 με έτοιμο σενάριο.



Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι κανένα μέλος από το παλιό καστ δεν φαίνεται να επιστρέφει στο ριμέικ.

{https://youtu.be/V3YE977cSuU?si=tffPITlpBuzkKvsx}

Το Baywatch έκανε πρεμιέρα αρχικά το 1989 στο NBC. Προβλήθηκαν συνολικά 11 σεζόν και σχεδόν 250 επεισόδια. Μετονομάστηκε σε «Baywatch: Hawaii» για τις δύο τελευταίες σεζόν, καθώς η παραγωγή μεταφέρθηκε από την Καλιφόρνια στη Χαβάη.



Για μια περίοδο, το Baywatch ήταν η πιο δημοφιλής εκπομπή στον πλανήτη, καθώς τότε προβαλλόταν σε πάνω από 200 χώρες. Μην ξεχνάμε ότι εκτόξευσε την καριέρα ηθοποιών όπως της -εκρηκτικής τότε- Πάμελα Άντερσον, του Τζέισον Μομόα, της Κάρμεν Ηλέκτρα και της Γιασμίν Μπλιθ. Αρχηγός τους ήταν ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στο ρόλο του Μιτς Μπιουκάνον.



Η σειρά «γέννησε» επίσης το spin-off, Baywatch Nights, και γνώρισε μια κινηματογραφική διασκευή με πρωταγωνιστές τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον και τον Ζακ Έφρον το 2017.