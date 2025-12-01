«Να μ’ αγαπάς» - Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής απ’ την οικογένεια Καλλιγά…

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00! Όσα θα δούμε σήμερα...

Τα δίδυμα επιστρέφουν στην πανσιόν, πέφτουν όμως θύματα απαγωγής.

Ο Θεόφιλος αποφασίζει να παρατήσει την Ζωή και την Νικαίτη στην μέση του πουθενά μες στην νύχτα, με αποτέλεσμα οι δυο τους να περιπλανιούνται στο άγνωστο.

{https://www.youtube.com/watch?v=VrLKrpurK5Q}

Ορφέας και Άννα είναι συντετριμμένοι καθώς φαίνεται ότι Φωτεινή και Λευτέρης τους εξαπάτησαν.

Η Χαρούλα αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι των Καλλιγά, ενώ η Σοφία απολαμβάνει την νίκη της.