«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30, η Θεοδώρα, την οποία υποδύεται η Πέγκυ Τρικαλιώτη και που μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο μέσα από τα flashbacks του παρελθόντος, κάνει επιτέλους την εμφάνισή της στο σήμερα.

Σε μια συγκινητική και φορτισμένη συνάντηση, η Θεοδώρα ταξιδεύει στον Πειραιά για να επισκεφτεί τη Μαγδαληνή, με αφορμή τους αρραβώνες της. Για πρώτη φορά, οι ζωές τους συναντιούνται στο παρόν, ανοίγοντας τον δρόμο για αποκαλύψεις, ένταση, αλλά και στιγμές που θα αγγίξουν βαθιά τους τηλεθεατές.

{https://www.youtube.com/watch?v=RLH-9i8nw08}

Η παρουσία της Θεοδώρας στο σήμερα αλλάζει τις ισορροπίες και φέρνει νέα δυναμική στις σχέσεις των κοριτσιών, καθώς η μητέρα τους, τους υπενθυμίζει το παρελθόν που άφησαν πίσω στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι και τα όνειρα για τα οποία εγκατέλειψαν τη ζωή στο χωριό. Είναι ευτυχισμένες με τις ζωές που επέλεξαν ή τα όνειρά τους αποδεικνύονται εφιάλτες;

Οι απαντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!