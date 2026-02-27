Η σειρά του Mega «Έχω Παιδιά» επιστρέφει την Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη με νέα επεισόδια.

Η οικογενειακή κωμωδία του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 2, την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 20:50 για να αποτυπώσει με χιούμορ και ρεαλισμό όλα όσα αντιμετωπίζουν οι γονείς καθημερινά.

Από το κυνήγι της τέλειας οικογενειακής ανάμνησης - που συνήθως δεν είναι και τόσο τέλεια - μέχρι την ξαφνική εμμονή με τις ασφάλειες ζωής όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι πλέον ο «ενήλικας στο δωμάτιο», η καθημερινότητα με τα παιδιά είναι μια διαρκής άσκηση ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί.

Η οικογένεια Πολίτη καλείται να διαχειριστεί τις αναμνήσεις από το παρελθόν, το απρόβλεπτο παρόν και το άγχος για το μέλλον, αποδεικνύοντας πως όσο κι αν προσπαθείς να προγραμματίσεις τη ζωή, τα παιδιά έχουν πάντα το δικό τους, πιο δημιουργικό πλάνο.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω παιδιά»

Επεισόδιο 9 – «Έχω μωρά» (Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 20:50)

Η Στέλλα ζητά επίμονα συμβουλές από τη Σάρα και τον Μιχάλη, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν το «κουτί της Πανδώρας»: την εποχή που οι ίδιοι είχαν μωρά.

Μέσα από ένασπαρταριστό flashback, μοιράζονται την ωμή αλήθεια για τις αλλαγές πάνας που θυμίζουν «Επικίνδυνη Αποστολή», τη μάχη του ταΐσματος που καταλήγει πάντα σε άτακτη υποχώρηση και το «Άγιο Δισκοπότηρο» της γονεϊκότητας: τον ύπνο.

Μια βουτιά στις αναμνήσεις που αποδεικνύει ότι, αν βγεις αλώβητος από τους πρώτους μήνες που γίνεσαι γονιός, τότε μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

Επεισόδιο 10 – «Αναμνήσεις» (Τρίτη 3 Μαρτίου στις 20:50)

Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το κλασικό υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τελικά τα παιδιά μας από εμάς;». Στην προσπάθειά τους να σκηνοθετήσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν προγραμματίζονται.

Την ίδια ώρα, η Ιωάννα και ο Έκτορας αναζητούν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού, ενώ ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, με απρόσμενη κατάληξη!

Επεισόδιο 11 – «Ασφάλεια» (Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 20:50)

Ένα τυχαίο περιστατικό κάνει τον Μιχάλη να δει τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του, οδηγώντας τον σε μια ξαφνική εμμονή με τις ασφάλειες ζωής.

Την ίδια στιγμή, η Σάρα αποφασίζει να παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών, όμως οι επιδόσεις της αποδεικνύονται... απειλητικές για το «θύμα».

Στο μεταξύ, η Ιωάννα και ο Έκτορας εφαρμόζουν μια νέα, επαναστατική παιδαγωγική μέθοδο στον Μαξιμιλιανό: προσπαθούν να τον κάνουν να βαρεθεί, πιστεύοντας πως η πλήξη γεννά τη δημιουργικότητα. Το αποτέλεσμα, φυσικά, τους διαψεύδει πανηγυρικά.