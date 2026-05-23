Πρόκειται για τα μείγματα κάνναβης και ασβέστη – γνωστά διεθνώς ως hemp-lime – τα οποία πλέον αποκτούν επίσημη αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες ως εγκεκριμένο υλικό μόνωσης κατοικιών.

Ένα οικοδομικό υλικό που παρέμεινε στο περιθώριο για σχεδόν έναν αιώνα επιστρέφει δυναμικά στον κατασκευαστικό κλάδο, διεκδικώντας ρόλο-κλειδί στη βιώσιμη δόμηση του μέλλοντος.

Όπως αναφέρει το dailygalaxy, η πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου Κώδικα να ενσωματώσει την κατασκευή κάνναβης-ασβέστη στον Διεθνή Κώδικα Κατοικιών του 2024 ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση του υλικού σε μονοκατοικίες και διοικογενειακές κατοικίες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, χωρίς να απαιτούνται πλέον ειδικές πολεοδομικές εξαιρέσεις ή ξεχωριστές μηχανικές εγκρίσεις.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιστορική, καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια η βιομηχανική κάνναβη παρέμενε ουσιαστικά αποκλεισμένη από την αμερικανική αγορά λόγω της ομοσπονδιακής νομοθεσίας που δεν διαχώριζε την καλλιεργήσιμη κάνναβη από τις ψυχοδραστικές ποικιλίες μαριχουάνας. Το σημείο καμπής ήρθε το 2018, όταν το νέο Γεωργικό Νομοσχέδιο των ΗΠΑ νομιμοποίησε διακριτά τη βιομηχανική κάνναβη, επιτρέποντας την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς βιώσιμων υλικών.

Πώς δημιουργείται το «πράσινο σκυρόδεμα»

Το υλικό παράγεται από τον ξυλώδη εσωτερικό πυρήνα του φυτού κάνναβης, ο οποίος αναμειγνύεται με ασβέστη και νερό. Το αποτέλεσμα είναι ένα ελαφρύ, πορώδες σύνθετο υλικό που χρησιμοποιείται κυρίως ως μονωτικό γέμισμα τοίχων γύρω από ξύλινο σκελετό και όχι ως φέρον δομικό στοιχείο όπως το συμβατικό σκυρόδεμα.

Κατά τη διαδικασία σκλήρυνσης, ο ασβέστης αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας μέσω ενανθράκωσης, μετατρεπόμενος σταδιακά σε ανθρακικό ασβέστιο – ουσιαστικά «πέτρα». Αυτή η φυσική χημική διεργασία επιτρέπει στο υλικό να δεσμεύει και να αποθηκεύει άνθρακα για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες.

Οι μελέτες δείχνουν ότι τα μείγματα κάνναβης-ασβέστη προσφέρουν θερμομονωτική απόδοση έως και 15 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του συμβατικού σκυροδέματος, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες θερμότητας και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας των κτιρίων.

Παράλληλα, το υλικό διαθέτει φυσική «αναπνοή», χάρη στη δομή ανοιχτών πόρων που επιτρέπει την απορρόφηση και αποβολή υδρατμών ανάλογα με τα επίπεδα υγρασίας του περιβάλλοντος. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο εγκλωβισμένης υγρασίας, ανάπτυξης μούχλας και προσβολών από έντομα, ενώ το υψηλό pH του ασβέστη λειτουργεί ως φυσικό προστατευτικό.

Ένα οικοδομικό υλικό με αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του υλικού αυτού συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών λόγω της παραγωγής τσιμέντου, γυψοσανίδας και συμβατικών μονωτικών υλικών.

Η βιομηχανική κάνναβη κατά την ανάπτυξή της, απορροφά CO₂ μέσω της φωτοσύνθεσης. Σύμφωνα με αναλύσεις περιβαλλοντικών οργανισμών, η ποσότητα άνθρακα που δεσμεύει το φυτό μπορεί να υπερβαίνει τις συνολικές εκπομπές που παράγονται από τη συγκομιδή, την επεξεργασία και τη μεταφορά του υλικού, δημιουργώντας έτσι ένα σχεδόν «αρνητικό» ανθρακικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, η καλλιέργεια της κάνναβης απαιτεί λιγότερες χημικές παρεμβάσεις σε σχέση με άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες, ενώ ολοκληρώνει τον κύκλο ανάπτυξής της σε μόλις 90 έως 120 ημέρες. Το εκτεταμένο ριζικό σύστημα συμβάλλει και στη σταθεροποίηση του εδάφους, περιορίζοντας τη διάβρωση.

Τα εμπόδια που παραμένουν

Παρά τις σημαντικές προοπτικές, η ευρεία εξάπλωση του υλικού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, κυρίως σε επίπεδο υποδομών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επεξεργασία των στελεχών κάνναβης απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα αποφλοίωσης, τα οποία παραμένουν περιορισμένα στη Βόρεια Αμερική. Ως αποτέλεσμα, πολλοί παραγωγοί αναγκάζονται να μεταφέρουν την πρώτη ύλη σε μακρινές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος.

Μάλιστα, αρκετά από τα πρώτα έργα κατασκευής με αυτό το υλικό στις ΗΠΑ βασίστηκαν σε εισαγόμενες πρώτες ύλες από την Ευρώπη, όπου η βιομηχανική κάνναβη δεν απαγορεύτηκε ποτέ πλήρως και η σχετική τεχνογνωσία αναπτύχθηκε εδώ και δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εταιρείες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, όπως προκατασκευασμένα μπλοκ κάνναβης και εφαρμογές ψεκασμού, με στόχο να περιορίσουν το υψηλό εργατικό κόστος που απαιτεί η παραδοσιακή χειροκίνητη τοποθέτηση του υλικού στα εργοτάξια.

Αν και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θεμέλια ή σημεία με συνεχή επαφή με υγρό έδαφος, λόγω κινδύνου αποσύνθεσης των οργανικών ινών, το υλικό αυτό φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως μία από τις πιο υποσχόμενες λύσεις για τη βιώσιμη αρχιτεκτονική της επόμενης δεκαετίας.