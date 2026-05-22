Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Giga κλήρωση του Eurojackpot, μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 120 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι «χρυσοί» αριθμοί είναι: 5, 34, 35, 42 και 46.

Τζόκερ οι αριθμοί: 3 και 5.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε νέο τζακ ποτ. Στη δεύτερη κατηγορία (5+1) τα τυχερά δελτία ήταν 10 και στην τρίτη κατηγορία (5+0) τα τυχερά δελτία ήταν 9.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σεβόμενη αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.