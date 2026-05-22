Η σειρά «Emily in Paris», συνεχίζει τα γυρίσματα στο νησί της Μυκόνου και η Λίλι Κόλινς δεν σταματά να βγάζει φωτογραφίες.

Η Λίλι Κόλινς, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris», βρίσκεται στη Μύκονο για της ανάγκες των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν και δείχνει να απολαμβάνει το νησί και τον ήλιο.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς, βρίσκονται στο νησί την τελευταία εβδομάδα, ενώ η Λίλι Κόλινς το απόγευμα της Πέμπτης, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από το νησί, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι τα γυρίσματα αφορούν την έκτη και τελευταία σεζόν.

Σήμερα, Παρασκευή, 22 Μαΐου, η ηθοποιός επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση, παρουσιάζοντας της ομορφιές της Μυκόνου και απαθανατίζοντας τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Στα στιγμιότυπα, ποζάρει τόσο μόνη της μπροστά από τη θάλασσα, όσο και μαζί με τους συνεργάτες και την συμπρωταγωνίστριά της, ενώ απαθανάτισε και τον πελεκάνο – «μασκότ» του νησιού.