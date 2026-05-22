Η Πλατεία Κοτζιά μετατράπηκε σε ένα αυθεντικό NBA-inspired basketball hub, καθώς το “3on3 Road to Glory” της Novibet - Official Betting Partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο - επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ακόμη μεγαλύτερο, φέρνοντας στο κέντρο της Αθήνας τον θρύλο του NBA Gary Payton, το εμβληματικό Larry O’Brien Trophy και εκατοντάδες φίλους του μπάσκετ σε μια μοναδική εμπειρία αφιερωμένη στο street basketball.

Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, περισσότερες από 100 ομάδες και πάνω από 400 παίκτες συμμετείχαν σε ένα διήμερο γεμάτο δυνατές αναμετρήσεις, μουσική, challenges και διαδραστικές εμπειρίες, ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Πλατεία Κοτζιά για να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης και να γίνει μέρος μιας μεγάλης γιορτής αφιερωμένης στο μπάσκετ και την κουλτούρα του street game.

Ξεχωριστή στιγμή του διημέρου αποτέλεσε η παρουσία του θρύλου του NBA, Gary Payton. Ο Naismith Basketball Hall of Famer, πρωταθλητής του NBA και 9 φορές NBA All-Star, γνωστός παγκοσμίως ως “The Glove”, βρέθηκε στην Πλατεία Κοτζιά, συνομίλησε με το κοινό, παρακολούθησε τη δράση και συμμετείχε στην τελετή λήξης και τις απονομές, προσφέροντας στους φιλάθλους την απόλυτη NBA εμπειρία.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκε και το Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο του NBA και ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του παγκόσμιου αθλητισμού, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσα από το “3on3 Road to Glory” της Novibet. Στο πλαίσιο του ξεχωριστού Trophy Tour της διοργάνωσης, το τρόπαιο ταξίδεψε σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, δίνοντας στους φιλάθλους τη μοναδική ευκαιρία να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο Γιώργος Μποζάς, Marketing Director της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Το φετινό 3on3 Road to Glory μάς έδωσε τη δυνατότητα να φέρουμε την αυθεντική ενέργεια του NBA στην καρδιά της Αθήνας και να δημιουργήσουμε για μια ακόμη χρονιά μια εμπειρία που απευθύνεται σε όλους τους φίλους του μπάσκετ. Η Πλατεία Κοτζιά γέμισε με παίκτες, φιλάθλους, κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού και μοναδικές στιγμές, αποδεικνύοντας τη δύναμη που έχει το παιχνίδι να ενώνει ανθρώπους. Για τη Novibet, η συνεργασία με το NBA δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική διεθνή σύμπραξη, αλλά και μια ευκαιρία να συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εμπειρίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία».

Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσαν σημαντικοί εκπρόσωποι του αθλητισμού, της πόλης και της δημόσιας ζωής, καθώς και σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ και του ευρύτερου αθλητισμού, οι οποίοι συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένα activations και ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στη μοναδική ατμόσφαιρα του διημέρου.

Το διήμερο κορυφώθηκε με την τελική φάση του τουρνουά και τις απονομές, με το κοινό να δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Νικήτρια ομάδα του φετινού “3on3 Road to Glory” της Novibet αναδείχθηκε η ομάδα Abaliers, η οποία κατέκτησε την κορυφή της διοργάνωσης μετά από ένα συναρπαστικό σερί νικών 8-0.