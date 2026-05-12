Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που ο Μπράντον Κλαρκ έχασε τη ζωή του.

Σε σοκ το ΝΒΑ από τον θάνατο του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις Μπράντον Κλαρκ. Ο 29χρονος πέθανε σήμερα και τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα.

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί στο Νο21 του NBA Draft του 2019 και πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα στους Μέμφις Γκρίζλις, με τους οποίους υπέγραψε το 2022 τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια η πορεία του είχε επηρεαστεί σημαντικά από τραυματισμούς, καθώς αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα και άλλων προβλημάτων σε γάμπα και γόνατο, που περιόρισαν τη συμμετοχή του στα παιχνίδια της ομάδας του.

