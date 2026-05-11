Σημαντικό ρόλο θα παίξει το πού θέλει να πάει ο Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι έτοιμοι για προσφορές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενόψει του NBA draft combine και έξι εβδομάδες πριν το draft, σύμφωνα με πηγές από τη λίγκα και την ομάδα, που επικαλείται το ESPN.

Η ομάδα περιμένει μεγάλο ενδιαφέρον για τον δύο φορές MVP, ενώ οι Μπακς αναμένεται να επιμείνουν στις απαιτήσεις τους για ανταλλαγή με ένα εξαιρετικό νεαρό παίκτη ή/ και κάποια draft picks, γράφει ο Σαμς Σαράνια στο δημοσίευμα.

Τίποτα δεν έχει αλλάξει στη στάση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πως έχει έρθει η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Την περασμένη Τετάρτη, ο συνιδιοκτήτης των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως «κάποια στιγμή τις επόμενες 6-7 εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει max contract (μέγιστο συμβόλαιο) ή θα παίξει κάπου αλλού».

Μεγάλο ρόλο εκτιμάται ότι θα παίξει το ποιες ομάδες προτιμά ο Αντετοκούνμπο. Την 1η Οκτωβρίου ο 31χρονος δικαιούται τετραετή επέκταση συμβολαίου, ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, αν παραμείνει στους Μπακς, ή έξι μήνες μετά τη μετακίνησή του σε άλλη ομάδα.

Οι Μπακς επίσης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξουν μια σημαντική ανταλλαγή, προκειμένου να πείσουν ξανά τον Αντετοκούνμπο να μείνει, αναφέρει ακόμα το ESPN.