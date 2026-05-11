Σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων και σε ένα εκτεταμένο κύμα ελέγχων προχωρά η ΑΑΔΕ το 2026, ενεργοποιώντας ένα από τα πιο φιλόδοξα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Η φορολογική διοίκηση προγραμματίζει συνολικά 194.000 ελέγχους και έρευνες σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορολογούμενους, αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, κινητά συστήματα X-Rays, drones και ειδικές ομάδες ανιχνευτών. Στόχος της Αρχής είναι η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε καύσιμα, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα, μέσα από ένα πιο αυστηρό αλλά και τεχνολογικά αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λειτουργεί ως ο βασικός οδικός χάρτης της για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την επιτάχυνση των ελέγχων και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Η νέα στρατηγική της Αρχής στηρίζεται σε έξι βασικούς στόχους, 18 στρατηγικούς άξονες και 62 επιμέρους προτεραιότητες, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η ΑΑΔΕ θέτει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση συνολικών εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ μέσα στο 2026. Από αυτά, τα 29,3 δισ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον ΦΠΑ, τα 24,48 δισ. ευρώ από φόρους εισοδήματος και τα υπόλοιπα 21,67 δισ. ευρώ από άλλες πηγές φορολογικών και τελωνειακών εσόδων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από ενεργούς υπόχρεους να φτάσει το 98%, ενώ παράλληλα στοχεύει να επιτύχει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των νέων οφειλών, ενώ στο πλαίσιο της πρόληψης προβλέπονται περισσότερες από 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία νέων χρεών προς το Δημόσιο.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος. Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει συνολικά 194.000 ελέγχους και έρευνες μέσα στο 2026, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, κινητά συστήματα X-Rays, drones αλλά και ειδικές ομάδες με σκύλους ανιχνευτές. Από αυτούς, 26.000 θα είναι πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι, 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης, 39.300 έλεγχοι από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και 75.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης.

Παράλληλα, προγραμματίζονται 14.800 εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι, 11.000 έλεγχοι μέσω αυτοκινούμενων συστημάτων X-Rays και περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις δίωξης με χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι μέσα από τις διασταυρώσεις και τους φορολογικούς ελέγχους θα βεβαιωθούν φόροι και πρόστιμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου, κυρίως στους τομείς των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων και του αλκοόλ. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την κατάσχεση 90 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων, 200.000 λίτρων καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και 750.000 παραποιημένων προϊόντων. Παράλληλα, στόχος είναι και η δέσμευση ρευστών διαθεσίμων ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ από υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και λαθρεμπορίου.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για το 2026 η ΑΑΔΕ επιδιώκει την είσπραξη 3,2 δισ. ευρώ από παλαιά χρέη προς το Δημόσιο και επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ. Την ίδια στιγμή, ο στόχος για την εισπραξιμότητα του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώνεται στο 35%, ενώ μόνο από μεγάλους οφειλέτες αναμένονται εισπράξεις ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ενίσχυση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με στόχο το 71% των οφειλετών της φορολογικής διοίκησης και το 80% των οφειλετών της τελωνειακής διοίκησης να βρίσκονται υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει την ολοκλήρωση 16 μεγάλων έργων πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται το 70% των αιτημάτων για έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου να εξυπηρετείται μέσω βιντεοκλήσης χωρίς φυσική παρουσία στις εφορίες.

Την ίδια στιγμή, στόχος της Αρχής είναι το 92% των επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων να πραγματοποιείται ψηφιακά και άμεσα, ενώ για τις επιστροφές ΦΠΑ το ποσοστό ανεβαίνει στο 95%. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να επιταχύνει σημαντικά και τις τελωνειακές διαδικασίες, επιδιώκοντας την εκκαθάριση του 90% των εισαγωγών μέσα σε μία ώρα και του 95% των εξαγωγών στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Τέλος, στο μέτωπο της εξυπηρέτησης των πολιτών, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών, με περισσότερες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και ψηφιακές συναλλαγές. Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αναμένεται να εξετάσει τουλάχιστον το 92% των ενδικοφανών προσφυγών πριν από την καταληκτική προθεσμία, εκδίδοντας συνολικά 5.720 αποφάσεις μέσα στο έτος.