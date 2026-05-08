Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε ελέγχους και ανακτήσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων αγροτικών ενισχύσεων για το 2023, ενημερώνοντας συνολικά 27.193 δικαιούχους για ποσά προς ανάκτηση που ανέρχονται σε 16,3 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαχείρισης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω διοικητικών, διασταυρωτικών, μηχανογραφικών και χωρικών επαληθεύσεων, ενώ αφορούν τόσο περιπτώσεις επιστροφής ποσών από παραγωγούς όσο και καταβολές επιπλέον ενισχύσεων όπου προκύπτουν δικαιώματα. Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι πρόκειται για πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από τους οργανισμούς πληρωμών ενωσιακών ενισχύσεων. Για τα προηγούμενα έτη έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχες διαδικασίες ενημέρωσης δικαιούχων, με 9.768 παραγωγούς να ενημερώνονται το 2019 για ποσά 6,3 εκατ. ευρώ, 11.779 το 2020 για 27,4 εκατ. ευρώ, 19.127 το 2021 για 18,6 εκατ. ευρώ και 197.373 δικαιούχους το 2022 για ποσά ύψους 54,4 εκατ. ευρώ.

Οι διαφοροποιήσεις που οδηγούν σε ανακτήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, μεταβολές στα δικαιώματα ενίσχυσης, ευρήματα επιτόπιων και χωρικών ελέγχων, διορθώσεις δηλώσεων, επανυπολογισμούς και διασταυρώσεις στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων. Για το 2023, οι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη θυρίδα που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα myAADE και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω ειδικής ιστοσελίδας. Παράλληλα, έως τις 28 Μαΐου 2026 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έγγραφες παρατηρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία προς εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η ανάκτηση των ποσών θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω συμψηφισμών με μελλοντικές πληρωμές ενισχύσεων. Για όσους υποβάλουν ένσταση, ο συμψηφισμός θα γίνει μετά την εξέταση και τυχόν απόρριψή της, ενώ από τις 12 Μαΐου τίθεται σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για την υποβολή ερωτημάτων από παραγωγούς και φορείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων, η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων και η διατήρηση της αξιοπιστίας της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.