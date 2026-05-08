Την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση, την επόμενη εβδομάδα, του νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης, καθώς και συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση: Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων», ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα είναι στοχευμένες και κοστολογημένες, με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου θα ενταχθούν τα μέτρα στήριξης για οικογένειες, ενοικιαστές, συνταξιούχους, νέους αγρότες και οφειλέτες. Μεταξύ αυτών προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, διεύρυνση των δικαιούχων της ετήσιας επιστροφής ενοικίου και επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην αύξηση της ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, η οποία θα ανέλθει από τα 250 στα 300 ευρώ, καθώς και στη διεύρυνση των δικαιούχων. Όπως ανακοίνωσε, την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λαμβάνουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η μοναδική σύνταξη που εισπράττουν είναι η σύνταξη χηρείας. Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση αυτή αποκατάσταση αδικίας, σημειώνοντας ότι αφορά κυρίως γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιληφθεί η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέτρο που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδίως για τους νέους.

Στο νομοσχέδιο θα ενταχθούν επίσης η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και η φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το Δημόσιο εκτιμάται ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, σημειώνοντας ότι προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την εξόφληση του 25% της οφειλής, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Επιπλέον, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες θα μπορούν να διεκδικούν ρύθμιση για την κύρια κατοικία τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη περιουσία τους. Το ύψος του «κουρέματος» και της μηνιαίας δόσης θα καθορίζεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του.

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ενεργειακή αστάθεια και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες επηρεάζουν την παγκόσμια ανάπτυξη. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, με ανάπτυξη περίπου 2%, επενδύσεις στο 17% του ΑΕΠ, ανεργία κοντά στο 8% και σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι το δημόσιο χρέος να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029, ενώ ανέφερε ότι μόνο από τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων εξοικονομούνται περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως σε τόκους.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να ολοκληρώσει έως το 2030 μια «κερδισμένη δεκαετία», εφόσον συνεχίσει με σχέδιο, πειθαρχία, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.