Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι σχεδιάζεται πλήρης απαγόρευση χρήσης τους από τους ανηλίκους.

Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα «ιδιαίτερο και δύσκολο», επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι το πρώτο μέτρο που εξετάζεται προς άμεση εφαρμογή είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη υποχρεωτικής ασφάλισης, θέτοντας το ερώτημα ποιος αποζημιώνει τους πολίτες σε περίπτωση ατυχήματος. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα κάλεσε και τους δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.

