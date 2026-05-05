«Φοβάμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες, πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδηςπροανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο Mega, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι του και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Βλέπω και στον δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Φοβάμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες, πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει όλα αυτά», συνέχισε.

Τηλεφωνικές απάτες

Όσον αφορά στις τηλεφωνικές απάτες, όπου επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την αφέλεια πολιτών για να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά, ο κος Χρυσοχοΐδης τόνισε πως υπάρχει ανάγκη για δραστικότερα μέτρα, μέσω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας, αλλά και της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους.

«Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με ενημέρωση, με μηνύματα, με οποιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσει η αστυνομία τους κινδύνους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που αν τις περιγράψουμε πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Άνθρωποι παραδίδουν στα χέρια κάποιων την περιουσία τους. Έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα. Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία. Χρειάζεται να δούμε με ποιον τρόπο επιχειρησιακά θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και θα στείλουμε περισσότερα μηνύματα στον κόσμο».

Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων λόγω των αλκοτέστ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιτυχία των αλκοτέστ, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στα τροχαία ατυχήματα και στα περιστατικά σε νοσοκομεία.

«Έχουμε δει μείωση στα ατυχήματα. Έχουμε δει μείωση στα περιστατικά τα σαββατοκύριακα στο ΚΑΤ και στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Η μείωση συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ μέχρι πέρυσι το ποσοστό αυτών που ελέγχονταν και συλλαμβάνονταν, ήτανε 5-6% πάνω από τα όρια, τώρα αυτό έχει φτάσει στο 0,7 – 0,8. Άρα αυτό σημαίνει συμμόρφωση», δήλωσε.

Ενδοοικογενειακή βία

Για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε πως πέρυσι σημειώθηκαν 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ το panic button χρησιμοποίησαν 15.000 γυναίκες.

«Φέτος άρχισε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των καταγγελιών και μια μείωση του φαινομένου, διότι φαίνεται ότι υπήρξε μια έξαρση τα προηγούμενα δύο χρόνια, με αφορμή το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων και μετά. Οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, οργανώθηκε η εγκατάσταση του panic button», είπε και πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν βάλει στα κινητά τους το panic button. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πια ένας μηχανισμός προστασίας που λειτουργεί ακόμα και σπίτια, safe houses, που υπάρχουν στα αστυνομικά τμήματα και στα αστυνομικά κτίρια, προκειμένου οι γυναίκες και τα παιδιά τους να μπορούν να περάσουν ένα μικρό χρονικό διάστημα».

Εκλογές

Τέλος, αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων αντί να αναλώνεται σε ατελέσφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις για υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη.

