Η νέα ρύθμιση ενισχύει το υφιστάμενο κίνητρο μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Σημαντική διεύρυνση του ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων από το εξωτερικό προβλέπει νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς πλέον στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εντάσσονται και μισθωτοί που απασχολούνται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5Γ, προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς αποτελεί, μεταξύ άλλων, η μη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα για πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη, η μεταφορά κατοικίας από κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρα με συμφωνία διοικητικής συνεργασίας, η παροχή εργασίας στην Ελλάδα και η δέσμευση παραμονής στη χώρα για τουλάχιστον δύο έτη.

Η νέα ρύθμιση ενισχύει το υφιστάμενο κίνητρο μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας πλέον και φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέση μισθωτού στο Δημόσιο, πέραν του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας μέσω της επαναπατρισμού ή εγκατάστασης φορολογουμένων από το εξωτερικό.

Το πλαίσιο εφαρμόζεται τόσο σε νέες αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση της απόφασης όσο και σε αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από τις 28 Ιουλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία καταργήθηκε η σχετική περιοριστική διάταξη. Επιπλέον, καλύπτει και εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την ίδια ημερομηνία.

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ακολουθώντας τη σχετική διαδρομή στις φορολογικές υπηρεσίες. Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά.