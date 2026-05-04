Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι τα παιδιά των δεκαετιών του 1960 και του 1970 δεν έγιναν συναισθηματικά ανθεκτικά χάρη στην καλύτερη ανατροφή, αλλά αντίθετα επειδή μεγάλωσαν αρκετά παραμελημένα ώστε να μάθουν να αυτορυθμίζονται και να λύνουν μόνα τα προβλήματά τους.

Αν μεγαλώσατε με την φράση «να είσαι πίσω πριν το βραδινό», ίσως θυμάστε και την ελευθερία που συνόδευε την συγκεκριμένη εντολή.

Τα παιδιά έκαναν βόλτες με το ποδήλατο, μάλωναν με φίλους και βαριόντουσαν αρκετά ώστε να εφευρίσκουν παιχνίδια. Σήμερα, πολλοί γονείς μπορούν να ανοίξουν έναν χάρτη στο κινητό και να δουν ακριβώς πού βρίσκεται το παιδί τους.

Μια νέα μετα-ανάλυση διευρύνει τη συζήτηση για το αν η σύγχρονη παιδική ηλικία έχει γίνει υπερβολικά ελεγχόμενη: Οι ερευνητές αναφέρουν ότι όταν οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί και ελεγκτικοί, τα παιδιά τους τείνουν να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης καθώς μεγαλώνουν.

Μια σχέση αιτίου-αιτιατού δεν αποδεικνύεται, ωστόσο όλα δείχνουν πως η παρεμβατικότητα των γονιών μπορεί να έχει ένα κρυφό κόστος.

Τι εντόπισε η μελέτη

Η μελέτη συγκέντρωσε δεδομένα από 52 ερευνητικά άρθρα προκειμένου να εντοπίσει μοτίβα που μεμονωμένα πειράματα μπορεί να μην ανιχνεύουν. Ο Qi Zhang από το Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison και ο Wongeun Ji από το Handong Global University ανέφεραν μικρές αλλά σταθερές συσχετίσεις μεταξύ υπερβολικής γονικής παρέμβασης και κατάθλιψης, άγχους και άλλων εσωτερικευμένων συμπτωμάτων.

Ο όρος εσωτερικευμένα συμπτώματα περιγράφει μια σειρά από εσωτερικές δυσκολίες όπως επίμονη ανησυχία, λύπη και κοινωνική απόσυρση.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στις επιμέρους έρευνες ήταν περίπου 20 ετών, επομένως τα ευρήματα αντανακλούν κυρίως την ψυχική υγεία εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Η συσχέτιση εμφανίστηκε γενικά παρόμοια σε διαφορετικούς πολιτισμούς και επίπεδα εισοδήματος, κάτι που υποδηλώνει ότι η δυναμική δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο οικογένειας.

Με απλά λόγια, πολλά παιδιά τα πάνε καλά, όμως η συνολική τάση εξακολουθεί να εμφανίζεται όταν συγκεντρώνονται δεδομένα.

Πώς μοιάζει η «υπερπροστατευτική ανατροφή» στην πραγματική ζωή

Η υπερπροστατευτική γονεϊκότητα δεν περιγράφει απλά δυο συμμετοχικούς γονείς. Μοιάζει περισσότερο με το «hovering» (συνεχής επιτήρηση), όπου οι ενήλικες παρεμβαίνουν γρήγορα και συχνά, ακόμη και όταν το διακύβευμα είναι μικρό. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαμεσολάβηση σε κάθε σύγκρουση φίλων, επανεγγραφή ενός σχολικού email ή διαπραγμάτευση με έναν προπονητή όταν το παιδί μένει στον πάγκο.

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2022 υπό την καθοδήγηση της Stine L. Vigdal διαπίστωσε ότι οι περισσότερες μελέτες για τους γονείς «ελικόπτερο» αναφέρουν συσχέτιση με άγχος ή κατάθλιψη, αλλά οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι τα στοιχεία δεν είναι αρκετά ισχυρά για να καθοριστεί τι προκαλεί τι.

Με άλλα λόγια, ένα αγχώδες παιδί μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο έλεγχο, ενώ ο αυξημένος έλεγχος μπορεί επίσης να ενισχύσει το άγχος, οπότε ο κύκλος λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Γιατί η αυτορρύθμιση είναι η βασική δεξιότητα

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για «ανθεκτικότητα», συχνά αναφέρονται στην αυτορρύθμιση. Πρόκειται για την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων, χωρίς να χρειάζεται κάποιος άλλος να το κάνει για εσάς. Εμφανίζεται στην καθημερινότητα με διάφορους τρόπους - όταν «καλμάρετε» τον εαυτό σας μετά από μια έντονη συζήτηση σε ομαδικό chat ή όταν παραμένετε ψύχραιμοι ενώ η παραγγελία σας καθυστερεί και είστε ήδη στρεσαρισμένοι.

Ο Marc Brackett στο Yale Center for Emotional Intelligence περιγράφει τη ρύθμιση των συναισθημάτων ως «ένα σύνολο σκόπιμων δεξιοτήτων για τη σοφή διαχείριση των συναισθημάτων». Τα παιδιά μαθαίνουν δοκιμάζοντας, νιώθοντας δυσφορία και ανακαλύπτοντας τι λειτουργεί, με τους ενήλικες στο πλευρό, αλλά όχι ένα βήμα μπροστά τους.

Τι λέει η έρευνα για το ελεύθερο παιχνίδι

Ένας λόγος που οι δεκαετίες του 1960 και του 1970 επανέρχονται στη συζήτηση είναι ο ρόλος του ελεύθερου παιχνιδιού. Το 2022, ο Yeshe Colliver και η ομάδα του χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη Longitudinal Study of Australian Children και παρακολούθησαν 2.213 παιδιά σε βάθος χρόνου.

Διαπίστωσαν ότι περισσότερο ελεύθερο παιχνίδι στην προσχολική ηλικία οδηγεί σε ισχυρότερη αυτορρύθμιση περίπου δύο χρόνια αργότερα, ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη η προηγούμενη αυτοπειθαρχία και άλλοι παράγοντες.

Οι ερευνητές έχουν επίσης εξετάσει το «ριψοκίνδυνο παιχνίδι», δηλαδή παιχνίδι που περιλαμβάνει διαχειρίσιμο κίνδυνο, όπως σκαρφάλωμα, έντονα παιχνίδια ή εξερεύνηση εκτός της ακουστικής εμβέλειας των ενηλίκων.

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2015 υπό την καθοδήγηση της Mariana Brussoni στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας βρήκε συνολικά θετικές συνδέσεις μεταξύ ριψοκίνδυνου υπαίθριου παιχνιδιού και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών.

Γιατί τα παιδιά κυκλοφορούν λιγότερο σήμερα

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τις γονεϊκές στάσεις: Αφορά επίσης το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται τα παιδιά, ιδιαίτερα την κυκλοφορία των οχημάτων.

Μια μεγάλη διεθνής έκθεση του Policy Studies Institute για το Nuffield Foundation εξέτασε 18.303 παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών σε 16 χώρες και διαπίστωσε ότι η περιορισμένη ανεξάρτητη μετακίνηση είναι συχνή, με τους περιορισμούς να είναι ιδιαίτερα αυστηροί για τα μικρότερα παιδιά. Οι γονείς ανέφεραν συχνότερα την κυκλοφορία ως τον βασικό λόγο που δεν επιτρέπουν στα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους.

Τα σχολεία μπορούν επίσης να αυξήσουν τους περιορισμούς. Σε μελέτη του 2024, υπό την καθοδήγηση της Alethea Jerebine, οι ερευνητές χαρτογράφησαν τις σχολικές πολιτικές γύρω από το ελεύθερο παιχνίδι και διαπίστωσαν μια στροφή προς τη διαχείριση κινδύνου, με πολύ λιγότερες πολιτικές να προωθούν το ίδιο το παιχνίδι. Αν οι κανόνες έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν κάθε γρατζουνιά, τα παιδιά έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν να αξιολογούν τον κίνδυνο στον πραγματικό κόσμο.

Τι μπορούν να κρατήσουν οι γονείς χωρίς να εξιδανικεύουν την παραμέληση

Τίποτα από τα παραπάνω δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της παραμέλησης των παιδιών.

Η σοβαρή παραμέληση βλάπτει την ανάπτυξη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι όλες οι γειτονιές ασφαλείς για την περιπλάνηση μικρών παιδιών. Η έρευνα εξάλλου εστιάζει αλλού - να δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες κατάλληλες για την ηλικία τους ώστε να παίρνουν αποφάσεις, να διαχειρίζονται την απογοήτευση και να λύνουν μικρά προβλήματα μόνα τους.

Ερευνητές δημόσιας υγείας που μελετούν την ανεξάρτητη μετακίνηση σημειώνουν επίσης ότι τα στοιχεία είναι αντιφατικά και δύσκολα συγκρίσιμα μεταξύ διαφορετικών μελετών. Παρ’ όλα αυτά, η κατεύθυνση των ευρημάτων είναι δύσκολο να αγνοηθεί: Η ανθεκτικότητα χτίζεται στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, όχι σε έναν μόνο ενθαρρυντικό λόγο.

Η βασική μελέτη έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Development and Psychopathology.

Πηγή: Eco News