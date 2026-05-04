To Release Athens 2026 φέρνει τους Pantera για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Οι Pantera παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά και καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Με πωλήσεις δεκάδων εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy και δισεκατομμύρια streams, το εμβληματικό σχήμα των Philip H. Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown και Vinnie Paul δημιούργησε έναν μοναδικό ήχο, που δεν έμοιαζε με τίποτα πριν ή μετά από αυτούς. Έναν ήχο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο το metal ακουγόταν, έμοιαζε και γινόταν αισθητό.

Ξεκινώντας από τη σκηνή του Τέξας, έκαναν τη μεγάλη τους έκρηξη με το πολυπλατινένιο Cowboys from Hell (1990). Δύο χρόνια αργότερα, το Vulgar Display of Power (1992) επανακαθόρισε το metal και το hard rock, γεννώντας διαχρονικά κομμάτια όπως τα Walk και This Love, και κατέκτησε μια θέση στο Top 10 της λίστας του Rolling Stone με τα 100 σπουδαιότερα metal άλμπουμ όλων των εποχών.

Αλλά ποιο είναι το κομμάτι των Pantera που κυριαρχεί περισσότερο στις συναυλίες, εκείνο που βάζει φωτιά στην αρένα και κάνει το κοινό να παραληρεί;

Οι αναγνώστες του Revolver απάντησαν και αυτές είναι οι επιλογές τους:

5. Becoming

Το Becoming είναι ένα από αγαπημένα κομμάτια των φαν, με έναν τρομακτικό ζωώδη ήχο που το αναδεικνύει ως ένα από τα πια χαρακτηριστικά του συγκροτήματος. Βρίσκεται στο άλμπουμ Far Beyond Driven του 1994.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/NLP0xP2M4S8?si=BZ5uqxRx6IZfgPiQ}

4. Ι'm Broken

Αν και επηρεασμένο από τον χρόνιο πόνο στην πλάτη του Anselmo και το πώς συχνά έπαιζε στα live, το πρώτο σινγκλ του Far Beyond Driven είναι τελικά ένας ύμνος για το να ζεις τη ζωή όπως θέλεις και να επιμένεις παρά τα κάθε λογής σκουπίδια που σου πετάει ο κόσμος.

{https://youtu.be/2-V8kYT1pvE?si=rVGa6-7pgwY5CRF9}

3. A New Level

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι Pantera ανέβασαν τον πήχη με το Vulgar Display of Power του 1992, και το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ είναι η απόλυτη, τιμωρητική τελειότητα.

Αυτοπεποίθηση που συνθλίβει με όλους τους σωστούς τρόπους, το A New Level είναι γεμάτο από αξέχαστες στιγμές — από την εισαγωγή του μέχρι τους στίχους και τα επιθετικά, χωρίς έλεος, φωνητικά του Anselmo.

{https://youtu.be/li91V6m_OR0?si=3d-2eLnH94JvV2An}

2. Suicide Note, Pt. 2

Οι θαυμαστές αποθεώνουν τους Pantera για τους καταιγιστικούς ρυθμούς τους και το Suicide Note, Pt. 2 είναι ένα μαθήμα ταχύτητας και μανίας που σπάει τα όρια — ο Vinnie Paul σφυροκοπάει το τύμπανο του με ταχύτητα, ο Dime κάνει την κιθάρα του να γρυλίζει ασταμάτητα και ο Anselmo «ξερνάει» μανιασμένα την ψυχή του στη σκηνή.

Με λίγα λόγια, οι Pantera στην πιο επικίνδυνα εκτός ελέγχου μορφή τους, κάνουν τους φαν να παραληρούν.

{https://youtu.be/8OomnLiLXqY?si=y94O_2JvTNfsfVes}

1. Domination

Όταν πρόκειται για τα αγαπημένα κομμάτια των θαυμαστών σε ζωντανές εμφανίσεις, κανένα άλλο κομμάτι των Pantera δεν ενθουσιάζει περισσότερο όπως το Domination από το πολυπλατινένιο Cowboys from Hell

Το Domination χαρακτηρίζεται ως μια δυναμική μπάλα κατεδάφισης που σε χτυπάει ανελέητα. Ενώ είναι σκληρό όσο δεν πάει, περιλαμβάνει και μια καλή δόση μελωδίας — ο Anselmo, για παράδειγμα, φέρνει στο προσκήνιο μπλουζ-ψιθυρίσματα και μεταλλικές κραυγές σε όλη τη διάρκεια.

{https://youtu.be/nTJHkUze9lc?si=I6-H3Nc913WkfieT}

Οι Pantera έρχονται στο Release Athens 2026, για να δονήσουν – επιτέλους – την Πλατεία Νερού, σε μια μοναδική εμπειρία που μπορεί να νιώσει κανείς μόνο ζωντανά.

Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:



Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ