Το Release Athens, φέρνει τον Chris Isaak στο Θέατρο Λυκαβηττού, το Σάββατο 13 Ιουνίου.

To «Wicked Game» θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα τραγούδια του Chris Isaak. Η μπαλάντα περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ του τραγουδοποιού, με τίτλο Heart Shaped World που κυκλοφόρησε το 1989.

Το κομμάτι δεν έγινε αμέσως γνωστό, αντιθέτως πρόκειται για αυτό που αποκαλούμε, «κρυφή επιτυχία». Συγκεκριμένα, η δημοτικότητα του «Wicked Game» εκτοξεύθηκε στα ύψη, μόνο αφού χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του Ντέιβιντ Λιντς «Wild at Heart» του 1990, όπου ακούγεται μια ορχηστρική εκδοχή του τραγουδιού.

Όταν το άκουσε στην ταινία ο Λι Τσέστνατ, διευθυντής προγράμματος σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ατλάντα, άρχισε να παίζει την κανονική εκδοχή του τραγουδιού, γεγονός που τελικά συντέλεσε στην είσοδό του στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Επίσης, το κιθαριστικό ρεφρέν του James Calvin Wilsey αποτελεί πλέον μία από τις αναγνωρίσιμες μελωδίες στην ιστορία της ροκ.

Το Release Athens, φέρνει τον Chris Isaak στο Θέατρο Λυκαβηττού, το Σάββατο 13 Ιουνίου, για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και αυθεντική ενέργεια.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Πολλοί θεώρησαν ότι το κομμάτι είναι αφιερωμένο σε κάποιον ανεκπλήρωτο έρωτα, αλλά ο Isaak μιλώντας για αυτό ανέφερε ότι είναι μια ιστορία για «το τι συμβαίνει όταν νιώθεις έντονη έλξη για ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα καλοί για σένα».

Όπως έχει πει ο ίδιος, το έγραψε σε μόλις 15 λεπτά, αφότου έλαβε ένα τηλεφώνημα αργά το βράδυ από μια γυναίκα που αναζητούσε κάτι εφήμερο. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, κλείνοντας το τηλέφωνο συνειδητοποίησε ότι έμπαινε σε «μπελάδες» με κάποια που δεν του ταίριαζε. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι του, ο Isaak είχε ήδη ολοκληρώσει το τραγούδι.

Ο Isaak περιγράφει τη γυναίκα ως «αγριόγατα» και θυμάται ότι όταν τελικά εμφανίστηκε, εκείνος στην πραγματικότητα ήταν περισσότερο ενθουσιασμένος για το τραγούδι που μόλις είχε γράψει παρά για την επίσκεψή της.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα αισθησιακό ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Χερμπ Ριτς. Σε αυτό εμφανίζεται το σούπερ μόντελ της Victoria’s Secret, Έλενα Κρίστενσεν, μαζί με τον Isaak σε παραλία της Χαβάης. Το βίντεοκλίπ χάρισε στον τραγουδιστή δύο βραβεία MTV Video Music Awards.



Ο Chris Isaak στο Θέατρο Λυκαβηττού

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία εδώ

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr