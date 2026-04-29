Το εντυπωσιακό «Ferto kick-off party» του Akyla στην Αυστριακή Πρεσβευτική Κατοικία.

Λίγο πριν αναχωρήσει ο Akylas για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διοργανώθηκε στην Αυστριακή Πρεσβευτική Κατοικία το «Ferto kick-off party» που αποτέλεσε ένα είδος αποχαιρετισμού λίγο πριν το μεγάλο τελικό.

Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» σημαντικοί παράγοντες του θεσμού, όπως ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Παρνένα Χοροζίδου που εργάζονται στο πλευρό του 27χρονου καλλιτέχνη, ενώ εκεί βρέθηκε και η πρέσβης της Αυστρίας η οποία καλωσόρισε τους διοργανωτές και τον Akyla.

Όπως ήταν φυσικό στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία και τηλεοπτικές κάμερες με σκοπό να καλύψουν το γεγονός, με τον 27χρονο ερμηνευτή να παραχωρεί ορισμένες δηλώσεις.

Στα όσα ανέφερε φάνηκε η έντονη συγκίνηση που βιώνει, αλλά και η επιθυμία του να φέρει την Ελλάδα όσο πιο κοντά στη νίκη:

«Ανυπομονώ να πάμε Αυστρία, είναι λες και διαβάζω για τις πανελλήνιες μου τα τελευταία δύο χρόνια νιώθω. Και επιτέλους θα δώσω τις εξετάσεις μου και ανυπομονώ, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά. Εμένα πραγματικά με χαροποιεί τόσο πολύ που τόσος κόσμος το έχει πιστέψει τόσο πολύ αυτό, και μου δίνουν και εμένα πολύ δύναμη που μου το λένε, γιατί καταλαβαίνω ότι βλέπουν το όραμα, το πιστεύουν, και μου δίνει πραγματικά δύναμη…. Και μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Akylas.

Και συνέχισε: «Ανυπομονώ να βρεθώ στη σκηνή του τελικού. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα, πολλές εκπλήξεις! Τι να πω, μέσα από τα μαύρα γυαλιά κοιτάω αυτά τα φώτα και βλέπω αυτά τα μικρόφωνα και νομίζω ότι βλέπω κάποιο όνειρο. Παρόλο που μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες παιδιά, το ‘χω ζήσει και το ‘χω ξαναζήσει, αλλά ο νους μου είναι δύσκολο να συλλάβει αυτή την τόσο μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει τους τελευταίους δύο μήνες».

Τέλος, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν του, αναφέρθηκε στον τόπο καταγωγής του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα, να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;».

