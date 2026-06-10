Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά την Πέμπτη 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική.

Λίγο πριν γίνει η σέντρα για το πολυαναμενόμενο Μουντιάλ 2026, η διοργάνωση έκανε την πρώτη της γκάφα.

Μία παράλειψη στην ασφάλεια οδήγησε σε διαρροή των στοιχείων των διαβατηρίων κάθε παίκτη της αποστολής της Αργεντινής για τον φιλικό αγώνα της Τρίτης εναντίον της Ισλανδίας πριν από το Μουντιάλ. Ανάμεσα στα στοιχεία που διέρρευσαν φυσικά και εκείνα του Λιονέλ Μέσι.

Οι αριθμοί διαβατηρίων, που αναφέρονται στο επίσημο φύλλο της ομάδας, κανονικά θα έπρεπε να μην φαίνονται καθαρά πριν δημοσιοποιηθούν στα ΜΜΕ αλλά σύμφωνα με το Reuters, κυκλοφόρησαν ολοκάθαρα, χωρίς καμία επεξεργασία, στο στάδιο Jordan-Hare της Αλαμπάμα.

Ωστόσο, σε αγωνιστικό επίπεδο, η Αργεντινή κέρδισε τον αγώνα με 3-0 μπροστά σε περισσότερους από 88.000 θεατές και ο Μέσι έγινε ο γηραιότερος σκόρερ της Αργεντινής σε ηλικία 38 ετών και 11 μηνών, δύο μήνες μεγαλύτερος από τον Άνχελ Λαμπρούνα, ο οποίος κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ από το 1957.

«Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάθε στιγμή και ενθουσιασμένος όπως πάντα», δήλωσε ο Μέσι πριν από την έκτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία αποτελεί ένα ακόμα ρεκόρ.

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Παρά τα ευτράπελα η Αργεντινή έρχεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην Αλγερία την Τρίτη για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες του Reuters