Τριτοκοσμικές καταστάσεις επικρατούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας για ενδεχόμενη διασπάθιση κοινοτικών πόρων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Τριτοκοσμικές καταστάσεις επικρατούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας για ενδεχόμενη διασπάθιση κοινοτικών πόρων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Με αφορμή το χθεσινό μας ρεπορτάζ «Νέος «πονοκέφαλος» Κοβέσι, έρχονται διώξεις μετά το «ντου» στην ΤΕΧΑΝ», πληροφοριοδότες της στήλης μας ενημέρωσαν πως μόλις προχθές 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Γαλάτσι «κλειστή άτυπη διά ζώσης διαβούλευση» με τους δημάρχους Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Χαρδαλιά και του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ κ. Σιάτρα με αποκλειστικό θέμα το νέο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων ενόψει της κατάρτισης του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφεραν στη στήλη παριστάμενοι, ο κ. Σιάτρας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους αιρετούς (δεν έδωσαν το παρόν όλοι) πως σταματάει η συλλογή από τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ενεργές συμβάσεις του ΕΔΣΝΑ και δήμων με την ανάδοχο εταιρία, λόγω της εν εξελίξει εισαγγελικής έρευνας! Δηλαδή μονομερώς σταματά η υλοποίηση ενός έργου, για το οποίο έχουν καταβληθεί κάποια εκατομμύρια ευρώ από δημόσια και κοινοτικά κονδύλια.

Επειδή η εν λόγω παραδοχή, όπως μας μεταφέρθηκε, είναι κάτι παραπάνω από αδιανόητη και πιθανότατα να μην έχει μόνο πολιτικές διαστάσεις, η στήλη είναι ανοιχτή για κάθε διευκρίνιση...

Ν.Α.