Αντίστροφα μετρά το χρονόμετρο για την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο εκατομμυρίων με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», με την υπόθεση να εξελίσσεται σε νέο – βαρύτατο – πονοκέφαλο για το Μέγαρο Μαξίμου.

Πληροφοριοδότης της στήλης μας ενημέρωσε πως τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν έφοδοι στην «ΤΕΧΑΝ» που εμπορεύεται τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», όπως επίσης και στις εγκαταστάσεις της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» που διαχειρίζεται τα σπιτάκια, με τις δύο εταιρίες να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ευρωπαίων εισαγγελέων για κοινοτικά κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση αναμένεται ωστόσο να λάβει μείζονες πολιτικές διαστάσεις, δεδομένου ότι εκτός των τυχόν εμπλεκομένων εταιριών, στη «σέντρα» για νέα διασπάθιση εκατομμυρίων από κοινοτικά κονδύλια αναμένεται να βρεθούν δεκάδες αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης – και όχι μόνο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία.

Ενδεικτικό ίσως της... στασιμότητας που έχει παρατηρείται γύρω από την υπόθεση μετά την γνωστοποίηση της έρευνας της EPPO, είναι το γεγονός ότι η τελευταία σύμβαση της ΤΕΧΑΝ αναρτήθηκε στις 12/11/2025, και αφορά σύμβαση 2.945.000 ευρώ με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Έκτοτε, και παρά το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα έργα, τα οποία είχαν ως αναθέτουσα αρχή τον ΕΣΔΝΑ, λήγουν τον τρέχοντα μήνα του 2026, δεν υπάρχει καμία σύμβαση με το Δημόσιο. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μέχρι τότε οι συμβάσεις με Δήμους και αρμόδιους κρατικούς φορείς εκατομμυρίων αναρτώνταν με ρυθμό... πολυβόλου, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 170 εκατ. Ευρώ.

Ενδεικτικά πάντως του μεγέθους του προβλήματος για το Μέγαρο Μαξίμου, είναι όσα σχολίαζε στη στήλη πειν από έναν μήνα προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης με γνώση της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «δεν θα είναι ιδιαίτερα ωραία εικόνα να πηγαίνεις σε εκλογές, πέρα από όλα τα άλλα και με καμιά 40αριά δημάρχους σου υπόδικους»...

Ν.Α.