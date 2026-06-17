Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρας Κοβέσι, σχετικά με την απόφαση που αφορά τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Σε ανακοίνωσή του, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη έναν κρίκο σε μια σειρά ενεργειών που, όπως αναφέρει, δημιουργούν προσκόμματα στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διερευνά υποθέσεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι όσο προχωρούν οι έρευνες και έρχονται στο φως νέα στοιχεία, τόσο εντείνεται η εντύπωση ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως μείζον ζήτημα την ίδια την έρευνα και όχι τις υποθέσεις που ερευνώνται.

Παράλληλα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για επιλεκτική επίκληση των ευρωπαϊκών θεσμών, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζεται υπέρμαχος της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας όταν αυτό εξυπηρετεί τις πολιτικές της επιδιώξεις, ενώ αμφισβητεί ή συγκρούεται με ευρωπαϊκούς θεσμούς όταν εκείνοι προωθούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει το ερώτημα ποιοι και για ποιους λόγους ενοχλούνται από το έργο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις συνεχιζόμενες έρευνες.