Για υποψήφιο βουλευτή!

Σας έχουμε ενημερώσει εγκαίρως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει ήδη τις προσπάθειές του προκειμένου να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια του για τις επόμενες εκλογές. Ήδη λειτουργούν όλες οι απαραίτητες επιτροπές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και οι Νίκος Παππάς και Γιάννης Μπουλέκος δουλεύουν «πυρετωδώς» προς αυτή την κατεύθυνση.

Μάλιστα, ένα «πουλάκι» που έχει πλήρη γνώση των όσων συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου, μου μετέφερε ότι έχουν ήδη βολιδοσκοπήσει τον πρώην δήμαρχο Νίκαιας και Πειραιά, Στέλιο Λογοθέτη, για να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Α΄ Πειραιά…

Α.Γ.