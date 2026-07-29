«Προχωράμε με ενότητα, αποφασιστικότητα και σχέδιο» αναφέρει το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συγκρότηση Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών σε όλη τη χώρα προχωράει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, όπως τονίζει στο κόμμα προχωρούν «με ενότητα, αποφασιστικότητα και σχέδιο» δείχνοντας να θέλει να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό.

«Στη συγκρότηση των Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών σε όλη τη χώρα προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο της οργανωτικής του ανασυγκρότησης. Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη για οργανωτικά ζητήματα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πλατεία Κουμουνδούρου, όπου ορίστηκαν και οι συντονιστές των επιτροπών» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Την εισήγηση παρουσίασε ο Γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, ενώ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Θάνος Βασιλόπουλος, Κώστας Γεωργιάδης, Βασιλική Λάζου, Γιάννης Μπενίσης, Φανή Μπουμπόναρη, Τάσος Πολιτίδης, Πάνος Ρήγας, Άννα Τσαντίλη, Μάρκος Χατζησάββας και Αναστασία Χορτάτου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν η ενεργοποίηση των οργανωτικών δομών, ο ορισμός υπευθύνων ανά τομέα και περιοχή και ο συντονισμός της πολιτικής και οργανωτικής δράσης. Στόχος είναι ένα κόμμα ανοιχτό, ενεργό και ισχυρά παρόν σε κάθε γωνιά της χώρας.

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Προτεραιότητα δόθηκε στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων σε κάθε Νομό, με έμφαση σε αντιπροσωπευτικά, δυναμικά και κοινωνικά γειωμένα σχήματα που θα εκφράζουν τις ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, οι Περιφερειακές Εκλογικές Επιτροπές αναλαμβάνουν την ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις τοπικές κοινωνίες, με την προβολή του προγράμματος του κόμματος, τη συστηματική ανάδειξη των προβλημάτων κάθε περιοχής, των αδιεξόδων που δημιουργούν οι πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και την επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Η συγκρότηση των Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στην προετοιμασία του για τη νέα περίοδο πολιτικής δράσης και εκλογικής ετοιμότητας».