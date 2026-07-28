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«Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου, που θα διεξαχθούν σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, στο Επταπύργιο, και αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, στο Θησείο», αναφέρει η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

«Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας 28/7/2026 και συγκέντρωση στο Επταπύργιο, Αθήνα: κινητοποίηση 29/7/2026

Η κυβέρνηση με συνοπτικές διαδικασίες νομοθετεί την εκχώρηση της οικονομικής, και όχι μόνο, διαχείρισης των μνημείων σε μια Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ενέργεια αυτή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προκαλεί σοβαρό θεσμικό έλλειμμα και καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό.

Ανοίγει τον δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν.

Περιορίζει την πρόσβαση Ελλήνων και ξένων πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά.

Υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα.

Ο Σύλλογος συνεχίζει τις κινητοποιήσεις:

Τρίτη 28/7/2026, Θεσσαλονίκη: Προκηρύσσουμε στάση εργασίας για το παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων από τις 11:30 ως τις 14:30 και συγκέντρωση στις 12:00 στο Επταπύργιο, μαζί με τον ΣΦΕΑ.

Τετάρτη 29/7/2026, Αθήνα: Καλούμε όλους τους πολίτες σε συγκέντρωση στο Θησείο (ΗΣΑΠ Θησείου) στις 6.30 μμ για να διαμαρτυρηθούμε για την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα μνημεία δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι επιχείρηση. Είναι η ιστορία μας, η ταυτότητά μας και η κοινή μας κληρονομιά.

Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων!»

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