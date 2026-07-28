Το νέο Kia EV2 ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, προσφέροντας boxy σχήμα, δύο επιλογές μπαταρίας και αυτονομία που φτάνει τα 448 χιλιόμετρα.

Η Kia ενισχύει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με την επίσημη έναρξη της διάθεσης του νέου ευφυούς compact SUV EV2. Πρόκειται για το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της φίρμας, που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο προσιτή είσοδο στην οικογένεια των ηλεκτρικών μοντέλων EV της μάρκας.

Το νέο EV2 τοποθετείται κάτω από το EV3 στη γκάμα της Kia και συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις με πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Με μήκος λίγο πάνω από τα τέσσερα μέτρα, απευθύνεται τόσο σε όσους αναζητούν ένα ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης όσο και σε εκείνους που επιθυμούν ένα ηλεκτρικό SUV ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας και των εκδρομών.

Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, με έντονες επιφάνειες, χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή LED και δυναμικές αναλογίες που παραπέμπουν στα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μινιμαλιστική αισθητική, με δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες, σύγχρονο σύστημα πολυμέσων, προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πλούσιο εξοπλισμό υποβοήθησης του οδηγού.

Δύο μπαταρίες και δύο επίπεδα ισχύος

Η ελληνική γκάμα του Kia EV2 διατίθεται με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και αντίστοιχες αποδόσεις, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες χρήσης. Η βασική έκδοση Standard Range εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας 42,2 kWh και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 147 ίππων (108 kW). Η αυτονομία της φτάνει έως τα 317 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, αποτελώντας μία ιδανική επιλογή για όσους πραγματοποιούν κυρίως αστικές και περιαστικές μετακινήσεις.

Για μεγαλύτερες αποστάσεις, η Kia προσφέρει την έκδοση Long Range, η οποία διαθέτει μπαταρία 61,0 kWh και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων (150 kW). Η μέγιστη αυτονομία ανέρχεται έως τα 448 χιλιόμετρα, επιτρέποντας σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια.

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Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν αρχιτεκτονική 400V, υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC 120 kW), με τη φόρτιση από το 10% έως το 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες, ενώ υποστηρίζεται και φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC 11 και 22 kW) για οικιακούς και δημόσιους φορτιστές.

Έξι εκδόσεις εξοπλισμού

Το νέο EV2 διατίθεται στην Ελλάδα σε συνολικά έξι εκδόσεις εξοπλισμού. Η βασική Light προσφέρεται αποκλειστικά με τη μικρή μπαταρία, ενώ οι εκδόσεις Air και Earth είναι διαθέσιμες τόσο με την Standard Range όσο και με τη Long Range μπαταρία.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η GT-Line, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία και ξεχωρίζει για τη δυναμικότερη αισθητική, τις ειδικής σχεδίασης ζάντες, τις επιπλέον λεπτομέρειες στο αμάξωμα και τον πλουσιότερο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας.

Από τον βασικό εξοπλισμό δεν λείπουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, η ασύρματη συνδεσιμότητα για smartphone, το προηγμένο σύστημα πλοήγησης, καθώς και πλήθος συστημάτων ασφάλειας, όπως αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, διατήρηση λωρίδας, προσαρμοζόμενο cruise control και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας. Το EV2 προσφέρει μια πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και λειτουργιών συνδεσιμότητας που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Οι τιμές στην ελληνική αγορά

Η εμπορική διάθεση του Kia EV2 συνοδεύεται από ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Η βασική έκδοση Light (4 Seater) με μπαταρία 42,2 kWh ξεκινά από 31.490 ευρώ προωθητικής πολιτικής, ενώ με την ισχύουσα κρατική επιδότηση η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται από 24.490 ευρώ. Η έκδοση Air Standard Range ξεκινά από 26.490 ευρώ, ενώ οι εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία των 61,0 kWh ξεκινούν από 28.990 ευρώ. Με την άφιξή του στην ελληνική αγορά, το νέο Kia EV2 φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών SUV. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο για όσους επιθυμούν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.