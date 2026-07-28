Ποιες παραλίες σε Χίο και Πάρο αποσύρθηκαν από τον κατάλογο με την «Γαλάζια Σημαία» για το 2026.

Εννέα ελληνικές ακτές χάνουν το βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το 2026, καθώς αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του προγράμματος μετά από ελέγχους που έδειξαν ότι δεν πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.

Η απόφαση αφορά ακτές που είτε δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο είτε διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν ελλείψεις σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία». Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, καθώς και από διεθνείς αξιολογητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν και απροειδοποίητες επισκέψεις στις βραβευμένες ακτές.

Ποια προβλήματα εντοπίστηκαν

Οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν αφορούσαν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης για άτομα με αναπηρία,

την ασφάλεια των λουομένων και των επισκεπτών, την καθαριότητα των ακτών καθώς την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση της «Γαλάζιας Σημαίας» ήταν η 1η Ιουλίου. Μετά τις αξιολογήσεις, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν την απόσυρση των βραβεύσεων, ώστε να διατηρηθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Οι 9 ακτές που χάνουν τη «Γαλάζια Σημαία» για φέτος

Οι ακτές που αποσύρονται από τον κατάλογο του 2026 είναι:

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Δήμος Πάρου

Ακτή Λιβάδια

Ακτή Λογαράς

Ακτή Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή

Ακτή Πούντα

Δήμος Χίου

Ακτή Αγίου Ισιδώρου

Ακτή Αγίας Παρασκευής

Ακτή Γιόσωνας

Ακτή Δασκαλόπετρα

Ακτή Κοντάρι

Οι έλεγχοι στις βραβευμένες ακτές της χώρας συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, με πολλές από τις επισκέψεις να πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε περίπτωση που εντοπιστούν νέες αποκλίσεις από τα κριτήρια του προγράμματος, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις βραβεύσεων. Οι αρμόδιοι φορείς διευκρινίζουν ότι η αφαίρεση της «Γαλάζιας Σημαίας» στις συγκεκριμένες ακτές έγινε λόγω πλημμελούς οργάνωσης και όχι λόγω προβλήματος στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Σύμφωνα με τα πρότυπα του προγράμματος, η ποιότητα των νερών στις συγκεκριμένες περιοχές παραμένει εξαιρετική.