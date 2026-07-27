Η Αντζελίνα Τζολί και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι δύο μόνο από τους διάσημος, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων διέρρευσαν πριν από το φεστιβάλ της Tribeca.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Χόλιγουντ μετά την είδηση ότι οι επαφές της Αντζελίνα Τζολί, του Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, του Μάρτιν Σκορσέζε και δεκάδων άλλων πρωτοκλασάτων ονομάτων διέρρευσαν στο κοινό.

Σύμφωνα με ειδικό της κυβερνοασφάλειας τα τηλέφωνα και τα emails επίσης των Τζένιφερ Λόρενς, Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ραμί Μάλεκ, Σάρον Στόουν, Τζορτζ Λόυκας και Ντάνι Μπόιλ μεταξύ άλλων διέρρευσαν τον περασμένο μήνα πριν το φεστιβάλ της Tribeca, όταν αποκαλύφθηκαν απλά ως «επαφές» από τη βάση του φεστιβάλ.

Ο ειδικός της κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φόουλερ, ερευνητής της Black Hills Information Security, ισχυρίστηκε πως ο ίδιος είχε ήδη ανακαλύψει το έγγραφο με τα προσωπικά στοιχεία των διάσημων μέρες πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ στις 3 Ιουνίου.

Ο ίδιος είπε στη Sun πως πως η διαρροή αυτή ήταν «μακράν η πιο μεγάλη συλλογή πληροφοριών διασήμων που έχω δει ποτέ μου». Τόνισε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με το φεστιβάλ της Tribeca, ιδρυτής του οποίου είναι και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για να τους ενημερώσει για τη διαρροή.

«Υπήρχαν ονόματα, τηλέφωνα και email»

«Υπήρχαν πάρα πολλά ονόματα στα έγγραφα, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν στόχος κακόβουλου λογισμικού. Υπήρχαν ονόματα, τηλέφωνα και email. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν πως υπήρχε ένας φάκελος που κατέγραψε τις πληροφορίες της συσκευής τους με βάση το email. Μπορούσε να πει ποια έκδοση του iPhone χρησιμοποιούσαν, εάν χρησιμοποιούσαν Safari, ποια έκδοση του λογισμικού χρησιμοποιούσαν. Αυτό θα μπορούσε να δώσει πολλές πρόσθετες πληροφορίες» είπε.

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Κατά τον Φόουλερ, οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ απομάκρυναν άμεσα αυτή τη βάση πληροφοριών και του είπαν πως «λαμβάνουν πολύ σοβαρά τα ζητήματα της ασφάλειας και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση».

Γράφοντας στο blog του ο Φόουλερ για το θέμα αποκάλυψε πως ο ίδιος δεν «κατέβασε» τη βάση με τις πληροφορίες. «Στόχος μου είναι να ενημερώσω υπεύθυνα τους ιθύνοντες και να εγείρω την προσοχή τους για τη σπουδαιότητα της προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών».

Σημειώνεται ότι ο Ντε Νίρο συνίδρυσε το Φεστιβάλ της Tribeca μαζί με τους Τζέιν Ρόζενταλ και Κρεγκ Χάτκοφ το 2002 σε μία απόπειρα να βοηθήσουν στην πολιτιστική αναγέννηση μετά την τραγωδία της 9ης Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου φιλοξενεί περίπου 600 προβολές ενώ συμμετέχουν σχεδόν 150.000 άτομα.

Με πληροφορίες του Independent