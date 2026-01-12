Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόρενς στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες.

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν πήρε βραβείο, αλλά ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες, επιλέγοντας μια διάφανη τουαλέτα Givenchy.

Η 35χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για το βραβείο Α γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία με το «Die My Love». Νικήτρια στην κατηγορία ήταν τελικά η Τζέσι Μπάκλεϊ, για την ερμηνεία της στο «Hamnet».

Ωστόσο, τα διεθνή ΜΜΕ αναδεικνύουν την Τζένιφερ Λόρενς στην καλύτερη, ίσως, εμφάνιση της βραδιάς. Για την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών επέλεξε ένα φόρεμα Givenchy, δημιουργία της σχεδιάστριας Σάρα Μπέρτον.

{https://www.instagram.com/p/DTZI3wAErUV/}

Το διάφανο φόρεμα είχε κεντημένα λουλούδια σε «στρατηγικά» σημεία, ενώ η ηθοποιός το συνδύασε με κοσμήματα Swarovski και ένα clutch σε απαλό ροζ χρώμα. Επίσης, η ροζ κάπα που συμπλήρωνε το σύνολο είχε και εκείνη κεντημένα λουλούδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/givenchy/status/2010669071377780874}

{http://x.com/givenchy/status/2010713864782877034}

{https://x.com/givenchy/status/2010694328696402100}

Η Τζένιφερ Λόρενς «έβαλε μια κομψή πινελιά στην τάση του naked dress», σχολίασε το CNN. Το naked dress «δεν ήταν ποτέ τόσο ρομαντικό», επισήμανε το Harper’s Bazaar.

Το φόρεμα της Τζένιφερ Λόρενς θύμισε Beyonce

Πέρα από τους «ύμνους» για την εμφάνισή της, αρκετά ΜΜΕ σημείωσαν ότι το φόρεμα της Τζένιφερ Λόρενς θύμισε Beyonce.

Μέσα όπως το People και το Glamour επεσήμαναν ότι με παρόμοιο φόρεμα, διαφανές με κεντήματα, είχε εμφανιστεί η σταρ του τραγουδιού στο Met Gala του 2015. Εξάλλου και εκείνο ήταν δημιουργία του οίκου Givenchy.

Φωτογραφίες: AP