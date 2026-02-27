Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μία εβδομάδα, σύμφωνα με τη Ρωσία.

Τοπική εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με τη βοήθεια της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ώστε να επιτραπούν οι απαραίτητες επισκευές των εφεδρικών γραμμών ηλεκτροδότησης του σταθμού.

Η IAEA επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε τοπική συμφωνία για να βοηθηθούν τα συνεργεία επισκευής να διασφαλίσουν την ασφάλεια του σταθμού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες αποναρκοθέτησης στην περιοχή για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση.

Σημειώνεται πως ο σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Δεν παράγει επί του παρόντος ηλεκτρική ενέργεια και βασίζεται σε εξωτερική τροφοδοσία για να διατηρεί το πυρηνικό του υλικό ψυχρό και να αποφεύγεται ένα καταστροφικό ατύχημα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού πραγματοποιώντας επιθέσεις στην περιοχή.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ αναμένεται πλέον να επαναληφθούν τον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να οριστικοποιήσουμε όλα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής για πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας και να προετοιμάσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. Αυτό είναι το σχήμα που μπορεί να επιλύσει πολλά ζητήματα. Στο τέλος της ημέρας, οι ηγέτες αποφασίζουν για τα βασικά ζητήματα και όταν πρόκειται για τη Ρωσία… αυτό είναι ακόμη πιο ακριβές από ό,τι σε άλλες χώρες», δήλωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.