Η Τεχεράνη λαμβάνει τα μέτρα της για να αποφύγει τα χειρότερα σε ενδεχόμενη αμερικανική ή ισραηλινή επίθεση.

Υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν τη Δευτέρα πάνω από το Ιράν δείχνουν ασυνήθιστα μέτρα ενίσχυσης στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν, μία από τις πιο ευαίσθητες και καλά φυλασσόμενες εγκαταστάσεις της χώρας, που είχε δεχθεί πλήγματα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι τρεις κύριες είσοδοι των σηράγγων έχουν καλυφθεί από χώμα, καθιστώντας τες δύσκολα αναγνωρίσιμες και σχεδόν αποκλείοντας την πρόσβαση. Στην πρώτη εικόνα, οι τρεις είσοδοι των σηράγγων που οδηγούν στις υπόγειες εγκαταστάσεις φαίνονται γεμάτες με χώμα.





Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (Institute for Science and International Security), οι νότιες είσοδοι και εκείνες στο κέντρο του χώρου καλύφθηκαν με χώμα και πλέον δεν διακρίνονται. Η βόρεια είσοδος της σήραγγας, όπου είχαν παρατηρηθεί πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας, επίσης καλύφθηκε με χώμα. Το Ινστιτούτο τονίζει ότι δεν φάνηκε κάποια δραστηριότητα οχημάτων στην περιοχή των εισόδων.







Φοβούνται επίθεση

Αναλυτές αναφέρουν ότι τα μέτρα υποδηλώνουν ανησυχία του Ιράν για πιθανή αμερικανική ή ισραηλινή αεροπορική επίθεση, καθώς και για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η κάλυψη των εισόδων με χώμα θα μειώσει τη ζημιά από πιθανή αεροπορική επίθεση και θα δυσχεράνει την επίγεια πρόσβαση σε περίπτωση επιχείρησης ειδικών δυνάμεων με στόχο την κατάληψη ή την καταστροφή εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να φυλάσσεται στον χώρο.

Επίσης, είναι πιθανό το Ιράν να μετέφερε εξοπλισμό ή κάποια υλικά μέσα στις σήραγγες για να τα προστατεύσει. Παρόμοιες προετοιμασίες είχαν καταγραφεί τις ημέρες πριν από από τον 12ήμερο πόλεμο των ΗΠΑ, όταν οι εγκαταστάσεις στα Fordow, Natanz και Isfahan δέχτηκαν πλήγματα.

Ανησυχεί το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε τη Δευτέρα για την Ουάσινγκτον εν όψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση προγραμματίζεται για την Τετάρτη το πρωί (ώρα ΗΠΑ) στον Λευκό Οίκο και θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ.

Το Ισραήλ φοβάται ότι ο Τραμπ θα καταλήξει σε μία συμφωνία με το Ιράν, που θα αντιμετωπίζει μόνο το πυρηνικό ζήτημα και θα στερεί ουσιαστικό έλεγχο από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Στην Ιερουσαλήμ υπάρχει ανησυχία ότι μια τέτοια συμφωνία θα δέσει τα χέρια του Ισραήλ, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε δράση μέσα στη Ισλαμική Δημοκρατία για όσο θα ισχύει η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε: «Υπάρχει ανησυχία για μια συμφωνία που δεν θα είναι καλή για εμάς. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν επίσης η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Υπάρχουν πολλοί "παίκτες" που επηρεάζουν τον Τραμπ. Ανησυχούμε ότι αυτό κινείται προς μια συμφωνία που δεν θα είναι καλή για το Ισραήλ, και αυτό είναι ανησυχητικό».

