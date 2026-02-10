«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια "γεωπολιτική και γεωοικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης"» προειδοποιεί ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες - μεταξύ αυτών οι Financial Times και η Le Monde - ο Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγων, με σκοπό μία σειρά από στρατηγικές επενδύσεις που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να «αντιμετωπίσει την ηγεμονία του δολαρίου».

Λίγο πριν την σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου, ο Μακρόν ζητά να μην εγκαταληφθεί το momentum της κρίσης της Γροιλανδίας, αλλά αντίθετα αυτή να λειτουργήσει ως αφύπνιση για τις πολυαναμενόμενες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη διεθνή ισχύ της Ένωσης.

Με αφορμή την Γροιλανδία, ο γάλλος πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους να μην υποκύψουν σε ένα «δειλό αίσθημα ανακούφισης», που θα ήταν μόνο προσωρινό.

«Όταν υπάρχει σαφής πράξη επιθετικότητας, νομίζω ότι δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι ή να προσπαθούμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Νομίζω ότι δοκιμάσαμε αυτή τη στρατηγική για μήνες. Δεν λειτουργεί», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε, ακόμη, την κυβέρνηση Τραμπ «ανοιχτά αντιευρωπαϊκή», ενώ υποστήριξε πως επιδιώκει τον «κατακερματισμό» της ΕΕ.

«Οι ΗΠΑ, τους επόμενους μήνες - αυτό είναι βέβαιο - θα μας επιτεθούν λόγω του ψηφιακού κανονισμού», υποστήριξε, προειδοποιώντας για πιθανούς δασμούς, εάν η ΕΕ χρησιμοποιήσει την Ψηφιακή Πράξη για να ελέγξει τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο γάλλος ηγέτης επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για νέα κοινή δανειοδότηση - που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ευρωομολόγων - υποστηρίζοντας ότι αυτό θα επέτρεπε στην ΕΕ να επενδύσει σε μεγάλη κλίμακα και να αμφισβητήσει την ηγεμονία του αμερικανικού δολαρίου.

«Έχουμε το κινεζικό τσουνάμι στο εμπόριο και την ασταθή κατάσταση στις ΗΠΑ. Αυτές οι δύο κρίσεις συνιστούν ένα βαθύ σοκ - μια ρήξη για τους Ευρωπαίους», συνέχισε.

«Αν η Ευρώπη δεν επενδύσει στην οικονομία της και δεν άρει τάχιστα τα εμπόδια στην ανάπτυξη, θα κατακερματιστεί από την τεχνολογία των ΗΠΑ και τις εισαγωγές από την Κίνα.»

Αξίζει να σημειωθεί πως στην επικείμενη σύνοδο πρόκειται να συζητηθεί το γαλλικό σχέδιο «Made in Europe», που θέτει ελάχιστες απαιτήσεις για ευρωπαϊκή προέλευση σε τοπικά κατασκευασμένα προϊόντα - μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ κρατών-μελών και ανησυχίες στους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα, η ΕΕ χρησιμοποίησε κοινό δανεισμό το 2020 για να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή οικονομία μετά την πανδημία της Covid-19, ωστόσο οι γαλλικές προσπάθειες να καταστούν μόνιμα τέτοια εργαλεία έχουν συναντήσει σθεναρή αντίσταση από τη Γερμανία και άλλα πιο «φειδωλά» κράτη-μέλη του Βορρά.

«Για μένα, η οικονομική στρατηγική που θα καταστήσει την Ευρώπη μας ισχυρή βασίζεται σε αυτό που ονομάζω προστασία - η οποία δεν είναι προστατευτισμός, αλλά ευρωπαϊκή προτίμηση», κατέληξε ο Μακρόν.