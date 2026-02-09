Επί τάπητος το μέλλον της Ευρώπης, ασφυκτικά γεμάτες ημέρες υψηλού επιπέδου συνομιλιών.

Μια κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει για την ΕΕ, καθώς οι ηγέτες της θα αναμετρηθούν με μερικά από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ήπειρος. Η αποστολή τους: να βρουν τρόπο η Ευρώπη να γίνει ένας ισχυρός παγκόσμιος παίκτης σε έναν όλο και πιο σκληρό κόσμο. Αυτό σημαίνει να καταστεί η ΕΕ πιο ανταγωνιστική οικονομικά, να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν «η Ευρώπη μπορεί να κάνει στροφή και να γίνει πραγματικά ενωμένη, ώριμη και ανεξάρτητη», δήλωσε στο Politico ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα. Όπως η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 «έκανε την Ευρώπη αυτό που είναι τα τελευταία 35 χρόνια», τόνισε, «τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο ξανά».

Η διπλωματία κρίσεων θα μεταφερθεί από τις Βρυξέλλες στη βελγική επαρχία και στη συνέχεια στο Μόναχο, στη μεγαλύτερη διεθνή διάσκεψη ασφάλειας στον κόσμο.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν στο Στρασβούργο για να συζητήσουν την επανενεργοποίηση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ - ΗΠΑ και την έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, ενώ πρέσβεις από όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν συνομιλίες στις Βρυξέλλες την Τρίτη.

Τετάρτη: Συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ

Υπάρχει μόνο ένα θέμα στην ατζέντα όταν οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: η στήριξη της Ουκρανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ - που διορίστηκε τον περασμένο μήνα, ενώ ήταν υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού- αναμένεται να παραστεί και να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις «πιο πιεστικές» ανάγκες της χώρας του, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που έχει γνώση της συνάντησης.

Ο Φεντόροφ αναμένεται να ζητήσει επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων Patriot και NASAMS. Θα συζητηθεί επίσης η «συνεργασία στην αμυντική καινοτομία» - drones και άλλες νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Η συνάντηση της Τετάρτης πρέπει να οδηγήσει την «Ευρώπη να σκεφτεί επειγόντως ένα πραγματικό Plan Β για τη δική της ασφάλεια», καθώς οι ΗΠΑ παίρνουν όλο και μεγαλύτερη απόσταση από τη διατλαντική συμμαχία, δήλωσε ο Φαμπρίς Ποτιέ πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής του ΝΑΤΟ και νυν επικεφαλής της Rasmussen Global. «Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, σε περίπτωση που μείνουμε μόνοι», δήλωσε στο Politico.

Πέμπτη: Οικονομική σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών

Η κρίση στην Ουκρανία θα περάσει σε δεύτερο πλάνο, όταν οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ συγκεντρωθούν στο μικρό βελγικό χωριό Ράικχοφεν για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης.

Κλεισμένοι στο κάστρο Alden Biesen του 16ου αιώνα, θα συζητήσουν πώς η ΕΕ μπορεί να γίνει πλουσιότερη: από την απλοποίηση της νομοθεσίας, μέχρι την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες από άλλα μέρη του κόσμου.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση στη σύνοδο, ενημερώνοντας τους ηγέτες για τη διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα, θα απευθυνθούν στους ηγέτες με προτάσεις «για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με την πρόσκληση που έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Και οι δύο έχουν συντάξει εκθέσεις για το πώς η Ευρώπη μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Χωρίς να κάνει αναφορά στις ΗΠΑ ή την Κίνα, ο Κόστα στην πρόσκλησή του υπογραμμίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε «έναν κόσμο αυξημένου - και όχι πάντα δίκαιου - οικονομικού ανταγωνισμού και εμπορικών ανισορροπιών».

Όπως προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα: «Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει μόνιμα. Και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς μαζί του».

Οι συνομιλίες της Πέμπτης θα επιχειρήσουν να χαράξουν την πορεία της ΕΕ μέσα σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παρασκευή έως Κυριακή: Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η προσοχή επιστρέφει στην άμυνα με την ετήσια Διάσκεψη του Μονάχου, όπου θα δώσουν το «παρών» πολλά μεγάλα ονόματα - μεταξύ τους η φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισήμως, τα θέματα φέτος θα είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, καθώς και το μέλλον της διατλαντικής σχέσης. Ανεπισήμως, το ερώτημα που πλανάται στα χείλη όλων είναι αν η ΕΕ έχει οποιαδήποτε ελπίδα να σταθεί στα δικά της πόδια χωρίς τη βοήθεια της Ουάσινγκτον.

Ο Ρούτε δεν το πιστεύει, λέγοντας στους ευρωβουλευτές τον περασμένο μήνα ότι «ονειρεύονται» αν νομίζουν ότι η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει χωρίς τις ΗΠΑ. «Δεν μπορεί», είπε ωμά.

Πηγή: Politico