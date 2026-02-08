Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ένας πεζοναύτης δεν μπορούσε να υιοθετήσει ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν. Τα αρχεία δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι τον βοήθησαν να την αποκτήσει.

Ο δικαστής ήθελε όλοι στην αίθουσα του δικαστηρίου να γνωρίζουν ότι όταν υπέγραψε την παράδοση ενός ορφανού παιδιού από τον πόλεμο σε έναν Αμερικανό πεζοναύτη, πίστευε ότι ήταν επείγον, ότι το παιδί που τραυματίστηκε στο πεδίο της μάχης στο Αφγανιστάν, ήταν στα πρόθυρα θανάτου, χωρίς ούτε οικογένεια ούτε χώρα να το διεκδικήσει.

Δικηγόρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σηκώθηκε και είπε στον δικαστή: «Δεν συνέβη ποτέ αυτό».

Αυτή η ομάδα είχε συγκεντρωθεί 15 φορές μέχρι τότε, σε μυστικές διαδικασίες σε αυτό το δικαστήριο μιας μικρής πόλης της Βιρτζίνια, για να προσπαθήσει να διορθώσει αυτό που είχε εξελιχθεί σε διεθνές ζήτημα. Ο περιφερειακός δικαστής της κομητείας Φλουβάνα, Ρίτσαρντ Μουρ, είχε χορηγήσει την υιοθεσία του ορφανού παιδιού στον Αμερικανό πεζοναύτη Τζόσουα Μαστ και τη σύζυγό του, Στέφανι, ενώ το μωρό βρισκόταν στο Αφγανιστάν, 7.000 μίλια μακριά.

Τώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέμεινε ότι η μοίρα του μωρού δεν ήταν ποτέ στην αρμοδιότητα του δικαστή. Αξιωματούχοι της πρώτης κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν επιλέξει να το δώσουν σε συγγενείς μήνες πριν ο Μουρ την παραδώσει, σύμφωνα με κάποτε απόρρητα αντίγραφα της ακρόασης του Νοεμβρίου 2022.

Χιλιάδες σελίδες αυτών των αντιγράφων και δικαστικών εγγράφων δημοσιεύθηκαν πρόσφατα ως αποτέλεσμα του τριετούς αγώνα του Associated Press για πρόσβαση, μετά από μια έκθεση του AP το 2022 σχετικά με την υιοθεσία που προκάλεσε ανησυχία στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, από τους Ταλιμπάν μέχρι τον Λευκό Οίκο. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία αποκαλύπτουν πώς η κατακερματισμένη γραφειοκρατία της Αμερικής επέτρεψε στους Μαστ να υιοθετήσουν το παιδί που βρισκόταν στα μισά του κόσμου, μεγαλωμένο από ένα ζευγάρι που η αφγανική κυβέρνηση εκείνη την εποχή αποφάσισε ότι ήταν η οικογένειά της, σε μια χώρα που δεν επιτρέπει σε μη μουσουλμάνους να αναλάβουν την επιμέλεια των παιδιών της. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο δικαστής παρέλειψε κρίσιμες εγγυήσεις και νομικές απαιτήσεις.

Ο Μαστ, ο οποίος επικαλέστηκε τις εντολές δικαστή να μην μιλήσει δημόσια για την υπόθεση αρνούμενος τα αιτήματα για σχολιασμό, δήλωσε ότι πίστευε - και εξακολουθεί να πιστεύει - την ιστορία που είπε στον Μουρ για το κορίτσι και επιμένει ότι ενήργησε ευγενώς και προς το συμφέρον ενός παιδιού από μια εμπόλεμη ζώνη με αβέβαιο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έκαναν εξαιρετικά βήματα για να τον βοηθήσουν, φαινομενικά αγνοώντας ότι άλλοι στις δικές τους υπηρεσίες προσπαθούσαν να τον σταματήσουν.

«Το αριστερό χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει ένα πράγμα», είπε αργότερα ένας άλλος δικαστής, περιγράφοντας τη δυσλειτουργία, «και το δεξί χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει κάτι άλλο».

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το δικαστήριο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουν κατηγορήσει ο ένας τον άλλον για τη νομική κατάσταση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι αυτό που συνέβη σε αυτό το αγροτικό δικαστήριο απειλεί τη θέση του έθνους στον κόσμο και εμφανίζεται ως υποστήριξη της απαγωγής παιδιών.

«Πιθανότατα θα το σκέφτομαι αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου αν έπρεπε να πω, συγγνώμη, αυτό το παιδί είναι στο Αφγανιστάν. Απλώς θα παραιτηθούμε», είπε ο Μουρ στην ακρόαση πριν από τρία χρόνια. «Δεν ξέρω αν αυτό έπρεπε να είχα κάνει».

Το μωρό έμεινε ορφανό τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν οι Ρέιντζερς του Στρατού των ΗΠΑ, μαζί με αφγανικές δυνάμεις, έκαναν έφοδο σε μια αγροτική περιοχή. Οι γονείς του μωρού σκοτώθηκαν. Βρέθηκε στα ερείπια, περίπου δύο μηνών, καμένο και με κάταγμα στο κρανίο και σπασμένο πόδι. Αμερικανοί στρατιώτες την μάζεψαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο της αεροπορικής βάσης Μπαγκράμ στην Καμπούλ.

Η πρώτη επαφή του πεζοναύτη με το μωρό

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί ενθουσιάστηκαν με το μωρό καθώς ανάρρωνε. Ήταν σύμβολο ελπίδας σε έναν μακρύ, σκληρό πόλεμο.

Η επιδρομή που σκότωσε τους γονείς του μωρού στόχευε σε τρομοκράτες που ήρθαν στο Αφγανιστάν από μια γειτονική χώρα, δείχνουν τα αρχεία. Μερικοί στρατιώτες πίστευαν ότι μπορεί να μην ήταν Αφγανή και προσπάθησαν να υποστηρίξουν την μεταφορά της στις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών προσπάθησε να καταστήσει σαφή τη θέση του: Η πρεσβεία συγκάλεσε συνάντηση τον Οκτώβριο με μέλη του στρατού και της αφγανικής κυβέρνησης για να εξηγήσει ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την επανενώσουν με την οικογένειά της, σύμφωνα με έγγραφα. Αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών έγραψαν ότι ο Μαστ, στρατιωτικός δικηγόρος σε σύντομη αποστολή στο Αφγανιστάν, παρευρέθηκε σε αυτή τη συνάντηση.

Είχε συναντήσει το μωρό για πρώτη φορά μέρες πριν και ήταν αποφασισμένος ότι το παιδί έπρεπε να πάει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα email που κατατέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Μαστ τηλεφώνησε σπίτι, όπου ήταν η σύζυγός του με τους τρεις γιους τους. «Με εμάς που έχουμε δικά μας παιδιά, βλέπουμε πόσο ευάλωτα και πολύτιμα είναι τα παιδιά», κατέθεσε η Στέφανι Μαστ. «Και θέλαμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε».

Οι Μαστ, Ευαγγελικοί Χριστιανοί, αποφάσισαν να προσπαθήσουν να την φέρουν στο σπίτι τους στην Παλμύρα της Βιρτζίνια.

Ο αδελφός του Μαστ, Ρίτσαρντ, δικηγόρος στη συντηρητική χριστιανική δικηγορική εταιρεία Liberty Counsel, υπέβαλε αίτηση για την επιμέλεια στις αρχές Νοεμβρίου και ένας δικαστής του Δικαστηρίου Ανηλίκων και Οικογενειακών Σχέσεων της κομητείας Fluvanna την ενέκρινε γρήγορα. Ο δικαστής δήλωσε ότι το παιδί ήταν «χωρίς πατρίδα», επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του Μαστ ότι οι γονείς της ήταν νομάδες τρομοκράτες και ότι η αφγανική κυβέρνηση θα εξέδιδε παραίτηση από τη δικαιοδοσία επ' αυτού εντός ημερών.

Το Αφγανιστάν δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη διαδικασία.

Παρόλα αυτά, οι Μαστ αποφάσισαν ότι η επιμέλεια δεν ήταν αρκετή. Αρκετές μέρες αργότερα, ο Μουρ, δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κομητείας Φλουβάνα, έλαβε ένα ασυνήθιστο τηλεφώνημα το Σαββατοκύριακο από το γραφείο του γραμματέα του σχετικά με ένα αίτημα για επείγουσα υιοθεσία, σύμφωνα με σχόλια που έκανε ο δικαστής στο έδρανο και αρχεία που ελήφθησαν από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Βιρτζίνια. Οι εντολές επιμέλειας όπως αυτή που εκδόθηκε στους Μαστ είναι προσωρινές, αλλά η υιοθεσία χορηγεί σε ένα παιδί ένα εντελώς νέο πιστοποιητικό γέννησης, αναθέτοντάς του νέους νόμιμους γονείς. Ο Μουρ είπε ότι του είπαν ότι το κορίτσι χρειαζόταν απεγνωσμένα ιατρική περίθαλψη και η υιοθεσία θα τη βοηθούσε να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο για την Αμερική.

Αν και το μωρό δεχόταν φροντίδα από το υπουργείο Άμυνας, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέμεινε ότι δεν έλαβε καμία ειδοποίηση για την αίτηση υιοθεσίας του Μαστ, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία. Αν είχε ειδοποιηθεί, είπαν οι δικηγόροι της κυβέρνησης, θα είχαν πει στον δικαστή ότι το παιδί δεν ήταν ανιθαγενές, η κυβέρνηση εκείνη την εποχή έψαχνε για την οικογένειά της και σύντομα θα αποφάσιζε ότι ήταν Αφγανή και όχι παιδί αλλοδαπών. Επίσης, δεν βρισκόταν σε ιατρική κρίση: Ένα μήνα πριν, όπως δείχνουν τα εκθέματα, ο γιατρός της την περιέγραψε ως «ένα υγιές βρέφος που θεραπεύεται και χρειάζεται κανονική φροντίδα για βρέφη».

Οι Μαστ έχουν δηλώσει στα δικαστικά αρχεία ότι δεν παραπλάνησαν το δικαστήριο. Πίστευαν ότι το κορίτσι ήταν η χωρίς πατρίδα και κόρη τρομοκρατών και ότι το Αφγανιστάν δεν ενδιαφερόταν ούτε ήταν ικανό να τη φροντίσει.

Ο Μουρ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, ο Μουρ χορήγησε στους Μαστ προσωρινή υιοθεσία. Ο Μουρ διέταξε το Τμήμα Στατιστικών Ζωής της Βιρτζίνια να εκδώσει νέο πιστοποιητικό γέννησης, καθιστώντας την κόρη των Masts.

Οι υποθέσεις υιοθεσίας συνήθως περνούν απαρατήρητες από το δικαστικό σύστημα. Ο Μουρ χορήγησε στους Μαστ την προσωρινή υιοθεσία μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Δύο ημέρες αργότερα, ένα email έφτασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ από την έδρα του υπουργείου Εξωτερικών. Το γραφείο είχε ακούσει ότι η οικογένεια Mast είχε λάβει την επιμέλεια του ορφανού και ήθελε να μάθει αν αυτό ήταν αλήθεια, δείχνουν τα έγγραφα.

Αξιωματούχοι που εργάζονταν για την ένωση του κοριτσιού με την οικογένειά της φάνηκαν έκπληκτοι από το email. Ένας συνταγματάρχης του Στρατού έγραψε αργότερα σε μια δήλωση ότι πίστευε ότι ο Mast «προσπαθούσε να παρέμβει ακατάλληλα».

Είχε οικογένεια το μωρό;

Τότε, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έμαθαν ότι ένας άνδρας εμφανίστηκε για να διεκδικήσει το μωρό, σύμφωνα με τα αρχεία. Είπε στις αρχές ότι ήταν ο θείος του παιδιού. Είπε ότι ο πατέρας του κοριτσιού ήταν ένας ντόπιος αγρότης, όχι τρομοκράτης. Η σύζυγός του και πέντε από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν επίσης. Είπε ότι ήταν καθήκον της οικογένειάς του να την αναλάβει.

Η αφγανική κυβέρνηση εξέτασε την ιστορία του. Αμερικανοί αξιωματούχοι ενέκριναν.

Εν τω μεταξύ, η αποστολή του Μαστ τελείωσε. Επέστρεψε σπίτι στη Βιρτζίνια και έστησε μια κούνια για το μωρό που ήταν σίγουρος ότι σύντομα θα ήταν δικό τους, σύμφωνα με μαρτυρία στο δικαστήριο. Το ζευγάρι βρήκε γρήγορα έναν σύμμαχο στο πρόσωπο ενός βοηθού του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τεντ Κρουζ του Τέξας. Ο βοηθός πίεσε τον βοηθό υπουργό Άμυνας Ντέρεκ Μάουρερ να ζητήσει από τους αξιωματούχους μετανάστευσης να επισπεύσουν τα έγγραφα που χρειαζόταν το παιδί για να φτάσει στις ΗΠΑ. Ένα συνημμένο υπόμνημα που γράφτηκε από έναν άλλο στρατιωτικό αξιωματούχο υποδείκνυε απόδειξη του ισχυρισμού του Μαστ για το μωρό: Ο Μαστ την είχε εγγράψει στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του στρατού ως εξαρτώμενη από αυτόν.

Στην αίτηση για αυτά τα επιδόματα, ο Μαστ ισχυρίστηκε ότι το κορίτσι ζούσε μαζί του στη Βιρτζίνια από τις 4 Σεπτεμβρίου 2019, αλλά δεν είχε βρεθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, έγραψε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος σε μια δήλωση. Ο Μαστ έγραψε επίσης ότι τα τραύματά της ήταν αποτέλεσμα κακοποίησης παιδιών.

Η κατάσταση έφτασε μέχρι τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Υπέγραψε ένα τηλεγράφημα, με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα αρχεία, απορρίπτοντας τις αποφάσεις επιμέλειας της Fluvanna ως «ελαττωματικές».

Το τηλεγράφημα ανέφερε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη μεταφορά του παιδιού θα μπορούσε να εκληφθεί ως «η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατά ένα παιδί από το Αφγανιστάν ενάντια στη θέληση της ευρύτερης οικογένειάς της και της αφγανικής κυβέρνησης».

Την επόμενη μέρα, ο Μαστ υπέβαλε ομοσπονδιακή αγωγή για να σταματήσει την επανένωση. Ο δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς του.

Οι ΗΠΑ την έβαλαν σε ένα αεροπλάνο για να συναντήσει τους συγγενείς της. Έκλαψαν όταν την είδαν, ντυμένη στα ροζ. Ο θείος του παιδιού αποφάσισε ότι ο γιος του έπρεπε να μεγαλώσει το μωρό με τη νέα του σύζυγο και γρήγορα αγάπησαν αυτό το κορίτσι σαν κόρη τους, κατέθεσαν.

Η αντίδραση των Μαστ

Οι Μαστ έχουν επιμείνει ότι αυτή η οικογένεια δεν έχει βιολογική συγγένεια με το μωρό και έχουν αμφισβητήσει τη διαδικασία μέσω της οποίας η αφγανική κυβέρνηση τους εξέτασε. Το αφγανικό ζευγάρι είχε γιορτάσει το πρώτο βήμα σε έναν παραδοσιακό αφγανικό γάμο αλλά δεν είχε ακόμη κάνει γαμήλια δεξίωση, και οι Μαστ υποστηρίζουν ότι ήταν άγαμοι όταν τους δόθηκε το παιδί.

Το AP συμφώνησε να μην κατονομάσει το αφγανικό ζευγάρι επειδή φοβάται ότι οι οικογένειές τους στο Αφγανιστάν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αντίποινα από τους Ταλιμπάν. Το δικαστήριο εξέδωσε προστατευτική εντολή που προστατεύει την ταυτότητά τους.

Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι τώρα ελέγχουν το Αφγανιστάν, δεν ήταν στην εξουσία όταν η χώρα αυτή έπαιρνε αποφάσεις για το παιδί. Από τότε που ανέλαβαν την εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν ασκήσει κριτική για το τι συνέβη στο κορίτσι, χαρακτηρίζοντάς το «ανησυχητικό, μακριά από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μια απάνθρωπη πράξη» και κάλεσαν τις ΗΠΑ να την επιστρέψουν στους συγγενείς της.

Το αφγανικό ζευγάρι κατέθεσε ότι δεν είχε ιδέα ότι στην άλλη άκρη του πλανήτη ένας Αμερικανός δικαστής εξακολουθούσε να πιστεύει ότι το κορίτσι ήταν διαθέσιμο για υιοθεσία.

Ο Μαστ είπε στον Μουρ ότι το παιδί δόθηκε σε ένα άγαμο κορίτσι του οποίου η σχέση μαζί της ήταν ασαφής. Κατέθεσε ότι το παιδί ήταν κόρη ξένων μαχητών και υποψιαζόταν ότι η οικογένεια είχε δεσμούς με την τρομοκρατία.

Ο Μουρ είπε ότι δεν έμαθε ότι ένας ομοσπονδιακός δικαστής είχε ήδη απορρίψει τους ισχυρισμούς του Μαστ για το μωρό. Αργότερα θα έλεγε ότι θυμόταν αμυδρά ότι είχε ακούσει ότι κάτι συνέβη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, αλλά δεν του φάνηκε τόσο σημαντικό.

«Υποθέτω ότι υπέθεσα ότι ήταν διοικητικό ζήτημα», είπε ο Μουρ.

Ο Μαστ συνέχισε να ζητά από τον Μουρ να χορηγήσει μια τελική, μόνιμη υιοθεσία.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την κυβέρνηση, την αφγανική οικογένεια και το παιδί θα έκαναν πολλά λάθη σε αυτές τις διαδικασίες. Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το παιδί περιέγραψε τα ελαττώματα ως «κραυγαλέα». Δεν υπάρχει νόμος της Βιρτζίνια που να επιτρέπει σε έναν δικαστή να υιοθετήσει ένα ξένο παιδί χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας καταγωγής του. Ένα παιδί πρέπει να δοθεί για υιοθεσία από έναν γονέα ή έναν φορέα, και αυτό το παιδί δεν είχε δοθεί ποτέ. Το δικαστήριο παραιτήθηκε από την απαίτηση να είναι το παιδί παρόν όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες επισκέπτονταν το σπίτι των θετών γονέων, να ερευνήσει κάποιος το ιστορικό του, να ενημερωθεί όποιος είχε την επιμέλεια για αυτό.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Μουρ χορήγησε την τελική υιοθεσία, θεωρώντας τους Μαστ μόνιμους γονείς του μωρού.

«Είναι μια ανήλικη χωρίς χαρτιά, ορφανή, ανιθαγενής», έγραψε, «υπόκειτο στη δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου».

Στο Αφγανιστάν, το ζευγάρι που μεγάλωνε το κορίτσι λάμβανε κλήσεις από αγνώστους. Ο Μαστ συνεργαζόταν με την Kimberley Motley, μια Αμερικανίδα δικηγόρο με έδρα το Αφγανιστάν. Η Motley είπε στο ζευγάρι ότι μια οικογένεια ήθελε να βοηθήσει το κορίτσι να λάβει ιατρική περίθαλψη στις ΗΠΑ. Αλλά το ζευγάρι αρνήθηκε να στείλει το κορίτσι μόνο του. Η Motley διατήρησε επαφή μαζί τους για μήνες, σύμφωνα με μηνύματα που καταχωρήθηκαν ως δικαστικά τεκμήρια. Η Motley, μέσω του δικηγόρου της, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το καλοκαίρι του 2021, ο αμερικανικός στρατός αποσύρθηκε από το Αφγανιστάν και οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία. Ο Μαστ επικοινώνησε απευθείας με το ζευγάρι, ζητώντας τη βοήθεια ενός μεταφραστή ονόματι Άχμαντ Οσμάνι, ενός Αφγανού Χριστιανού που είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ. Ο Οσμάνι θεωρούσε καθήκον του να βοηθήσει τους Μαστ, καταθέτοντας ότι πίστευε ότι θα ήταν «μια υπέροχη εικόνα να βλέπεις την κόρη ενός τρομοκράτη να γίνεται πιστή και να δοξάζει το όνομα του Θεού».

Ο Μαστ και ο Οσμάνι είπαν στο ζευγάρι ότι μπορούσαν να βγάλουν και τους τρεις από το Αφγανιστάν.

Εκείνη την εποχή, οι στρατιωτικοί εκκένωναν μανιωδώς Αφγανούς, κυρίως εκείνους που βοήθησαν τις ΗΠΑ και πιθανότατα θα γίνονταν στόχος των Ταλιμπάν.

Εν μέσω της σύγχυσης, ο Μαστ ζήτησε από τους συναδέλφους του στους πεζοναύτες να προσθέσουν ένα μωρό και τους φροντιστές του σε μια λίστα εκκένωσης, σύμφωνα με τα αρχεία, ισχυριζόμενος ότι το υπουργείο Εξωτερικών την είχε στείλει σε ορφανοτροφείο. Ζούσε με το αφγανικό ζευγάρι και δεν είχε πάει ποτέ σε ορφανοτροφείο.

Ένας αντισυνταγματάρχης έστειλε email σε άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς της οικογένειας σε μια πτήση. Δεν έμαθε ότι ο στρατός είχε προσπαθήσει να κρατήσει τον Μαστ μακριά από αυτό το μωρό.

«Είναι καν νόμιμο να την πάρουμε;» ρώτησε ένας ταγματάρχης των Πεζοναυτών, σύμφωνα με ένα αντίγραφο του email.

Ο Μαστ απάντησε: «Για να διευκρινίσω, είναι απολύτως ελεύθερη από την αφγανική πλευρά», έγραψε. «Είμαι πολύ εξοικειωμένος με τις απαιτήσεις μετά τους τελευταίους 18 μήνες που ασχολήθηκα με τα νομικά ζητήματα».

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δεν έκαναν άλλες ερωτήσεις και σύντομα η οικογένεια επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο για τη Γερμανία, όπου οι Μαστ τους συνάντησαν για πρώτη φορά. Οι Αφγανοί κατέθεσαν ότι δεν είχαν ιδέα ότι οι Μαστ σχεδίαζαν να την πάρουν. Οι Μαστ έχουν πει ότι προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι θα το έκαναν.

Η Στέφανι Μαστ κατέθεσε ότι όταν αυτή και ο σύζυγός της έφτασαν στη Γερμανία, «ήξεραν ότι έπρεπε να τους μιλήσουμε και απλώς να τους πούμε την αλήθεια». Αν το μωρό ερχόταν μαζί τους, είπε στην Αφγανή γυναίκα, «θα μπορούσε να έχει την καλύτερη δυνατή ζωή».

Ο Αφγανός έσκισε το βραχιόλι που φορούσαν οι πρόσφυγες και απείλησε να επιστρέψει στο Αφγανιστάν αν οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να πάρουν το παιδί.

Η Αφγανή γυναίκα είπε αργότερα ότι την έπεισαν ότι είχε παρεξηγήσει και τους έπεισαν να συνεχίσουν προς τις ΗΠΑ και να κρατήσουν το μωρό μαζί τους.

Οι Αφγανοί επιβιβάστηκαν σε αεροπλάνο με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες και στη συνέχεια σε λεωφορείο για το Φορτ Πίκετ, μια στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια που μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο κέντρο προσφύγων. Εν τω μεταξύ, τα αρχεία δείχνουν ότι ο Μαστ ζήτησε από έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών που είχε συναντήσει στη Γερμανία να τον βοηθήσει να τον συνδέσει με άλλες κυβερνητικές επαφές, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει την άφιξη της οικογένειας.

Τα email δείχνουν ότι υπάλληλοι πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών ανέλαβαν δράση, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εξωτερικών. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αργότερα θα έλεγε ότι αυτοί οι υπάλληλοι, όπως και οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που εκκένωσαν την οικογένεια, δεν γνώριζαν ότι η ίδια η υπηρεσία για την οποία εργάζονταν είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τον Μαστ να πάρει το κορίτσι.

Η Rhonda Slusher, αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, απάντησε στο τηλέφωνο στο Fort Pickett. Στη γραμμή ήταν ο Μαστ.

Είπε ότι επρόκειτο να έρθει να παραλάβει την υιοθετημένη κόρη του, σύμφωνα με δήλωση που υπέβαλε η Slusher στο δικαστήριο. Η Slusher είπε ότι της είπαν ότι «δεν υπήρχε δικαιοδοσία των ΗΠΑ για να κρατήσουν το παιδί» και ότι θα έπρεπε να δοθεί στον Μαστ «το συντομότερο δυνατό». Ο προϊστάμενός της της έδωσε οδηγίες να βοηθήσει με «τη μεταφορά του παιδιού», έγραψε στη δήλωση.

Ο Μαστ είπε στη Slusher ότι ανησυχούσε ότι η οικογένεια από την οποία την έπαιρναν «θα ήταν λυπημένη», έγραψε. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, ένστολοι αστυνομικοί οδήγησαν την αφγανική οικογένεια σε ένα κτίριο κοντά στην μπροστινή πύλη του καταυλισμού.

Η Slusher πήρε το μωρό από το κάθισμα του αυτοκινήτου και επέμεινε να το κρατήσει αγκαλιά καθώς η οικογένεια έμπαινε μέσα. Εκεί, κατέθεσε αργότερα η Αφγανή γυναίκα, ένας άλλος αξιωματούχος, αυτός από το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τους είπε: «Δεν είστε οι γονείς αυτού του παιδιού».

«Είναι σαν να την απαγάγετε», είπε ο Αφγανός άνδρας. Η Αφγανή γυναίκα πήγε προς τη Slusher. «Παρακαλώ δώστε μου την κόρη μου», είπε «Είναι η κόρη μου».

Το μωρό έκλαιγε και στριφογύριζε για να γυρίσει κοντά της, αλλά η Slusher δεν την άφηνε. Η γυναίκα προσπάθησε να πάρει το παιδί, αλλά η Slusher της τράβηξε τα χέρια. Η γυναίκα «έπεσε στο πάτωμα κλαίγοντας». Ξάπλωσε εκεί για τουλάχιστον πέντε λεπτά.

Η Slusher έγραψε σε μια δήλωση ότι μετέφερε το μωρό έξω, όπου η Στέφανι Μαστ περίμενε στο αυτοκίνητο. Η Στέφανι Μαστ τάισε το κορίτσι κράκερ πριν φύγουν με τον σύζυγό της.

«Αξίζει να επαναληφθεί ότι αυτή η παρατεταμένη τραγωδία ήταν απολύτως αποτρέψιμη. Η κυβέρνηση Τραμπ μπλόκαρε μια προσπάθεια παράνομης αρπαγής του παιδιού από την αφγανική οικογένειά της στις αρχές του 2020», έγραψαν σε μια δήλωση οι δικηγόροι του αφγανικού ζευγαριού, προσθέτοντας ότι οι Μαστ κατάφεραν να πάρουν το παιδί μόνο λόγω της άτακτης εξόδου της Αμερικής από το Αφγανιστάν. «Το παιδί και οι συγγενείς της είναι θύματα ενός εγκλήματος και μιας τραγωδίας που καμία οικογένεια δεν πρέπει ποτέ να υποστεί - μια έντονη υπενθύμιση ότι αυτή η αποχώρηση συνεχίζει να έχει εκτεταμένες και καταστροφικές συνέπειες».

Περισσότερο από ένα χρόνο αφότου οι Μαστ πήραν το μωρό στο σπίτι, η μοίρα της βρισκόταν ξανά ενώπιον του δικαστή Μουρ.

Το αφγανικό ζευγάρι βρήκε μια ομάδα δικηγόρων πρόθυμων να τους εκπροσωπήσουν δωρεάν και υπέβαλε αίτηση για να αμφισβητήσει την υιοθεσία που είχε χορηγήσει. Ο Μουρ θα μπορούσε να ακυρώσει την υιοθεσία και να επιστρέψει το παιδί στην αφγανική οικογένεια ή να την επικυρώσει και να την αφήσει στους Masts.

«Δεν είχα ποτέ υπόθεση όπου να ένιωθα τόσο άβολα με οποιαδήποτε από τις δύο αποφάσεις», είπε στην ακρόαση του Νοεμβρίου 2022, η οποία θα ήταν η τελευταία του ακρόαση στην υπόθεση πριν αποσυρθεί.

Ο δικαστής άκουσε για πέντε ώρες τους δικηγόρους του αφγανικού ζευγαριού και την κυβέρνηση καθώς δήλωσαν ότι η υιοθεσία που είχε χορηγήσει ήταν τόσο γεμάτη λάθη που δεν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί καθόλου υιοθεσία.

Ο Μουρ κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση- γνώριζε ήδη από το 2020 ότι οι Μαστ προσπαθούσαν να πάρουν το κορίτσι και ότι εμπλεκόταν ένα δικαστήριο στην κομητεία Φλουβάνα, και δεν προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να εκδώσει μια «πιθανώς λανθασμένη υιοθεσία», είπε.

«Προφανώς, υπήρχαν διαδικαστικές παρατυπίες και ελλείψεις σε αυτήν την υπόθεση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο δικαστής από το έδρανο.

Ωστόσο, για ένα χρόνο, το κύριο ερώτημα ήταν αν το αφγανικό ζευγάρι είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει καθόλου αυτήν την υιοθεσία, αν ήταν πραγματικά η οικογένειά της και αν η απόφαση της αφγανικής κυβέρνησης να τους την δώσει ήταν έγκυρη μόλις έφτασαν στις ΗΠΑ.

Ο δικαστής και οι δικηγόροι των Μαστ τους ρωτούσαν για την καταγωγή και την ανατροφή τους, τη σχέση τους μεταξύ τους και με το παιδί.

Στην τελευταία ακρόαση που πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2022, ο Μουρ είπε ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που εύχεται να του είχε πει ο Μαστ πριν υπογράψει την υιοθεσία. Αλλά εξακολουθούσε να εμπιστεύεται τον πεζοναύτη.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου. Η πλήρης εμπλοκή τους ήταν να σώσουν αυτό το παιδί», είπε ο Μουρ.

Με τη συνταξιοδότηση του Μουρ, οι Μαστ και η αφγανική πλευρά βρέθηκαν ενώπιον ενός νέου δικαστή, του Claude Worrell. Τον Μάρτιο του 2023, ο Worrell ακύρωσε την υιοθεσία.

Το Εφετείο της Βιρτζίνια επικύρωσε έκτοτε την απόφαση του Worrell που ακύρωσε την υιοθεσία και η υπόθεση πήγε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βιρτζίνια τον Φεβρουάριο του 2025. Δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, το παιδί παρέμεινε με τον πεζοναύτη και την οικογένειά του.

Το Σώμα Πεζοναυτών πραγματοποίησε διοικητική ακρόαση τον Οκτώβριο του 2024 για να διαπιστώσει εάν ο Μαστ παραβίασε τους στρατιωτικούς κανόνες. Μια τριμελής επιτροπή διαπίστωσε ότι ενήργησε με τρόπο που ήταν «ακατάλληλος» για έναν αξιωματικό, αλλά αυτό δεν δικαιολογούσε αναστολή ή άλλη επίσημη τιμωρία.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δηλώσει στο δικαστήριο τους τελευταίους μήνες ότι επανεξετάζει τον ρόλο της στην υπόθεση και η δεύτερη κυβέρνηση του Τραμπ θα μπορούσε να ανατρέψει τη γνώμη της πρώτης κυβέρνησης ότι ο Μαστ δεν είχε κανένα δικαίωμα στο παιδί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για να διευκρινίσει την τρέχουσα θέση του σχετικά με την τύχη του παιδιού.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που το αφγανικό ζευγάρι την είχε δει. Τον Ιούλιο, έγινε 6 ετών.

