To 2026 είναι η χρόνια των σίκουελ.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε ήδη, το 2026 αναμένεται να είναι γεμάτο με νέες κινηματογραφικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συναρπαστικής λίστας με πολυαναμενόμενες συνέχειες.



Εντός της χρονιάς, μεταξύ άλλων, θα δούμε το πέμπτο Toy Story, το έκτο Scary Movie, το έβδομο Scream, για να μην μιλήσουμε για το σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» του οποίου το τρέιλερ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ προβολών.

Με λίγα λόγια, υπάρχουν τόσες πολλές ταινίες με νέες συνέχειες, που θα νόμιζε κανείς ότι το 2026 θα σπάσει κάποιο ρεκόρ – εκτός από το ρεκόρ που ήδη έχει σπάσει με τα ριμέικ, τα reboot και τις διασκευές.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι: χρειαζόμαστε πραγματικά όλες αυτές τις συνέχειες; Μήπως είναι απλώς ένας εύκολος τρόπος για τα στούντιο να βγάλουν λεφτά ή πραγματικά θα προσφέρουν στους θεατές την ευχάριστη απόδραση που τόσοι πολλοί από εμάς αναζητούμε αυτή τη στιγμή; Με όλη την κάλη διάθεση που έχουμε, πιστεύουμε ότι ορισμένα από τα επερχόμενα σίκουελ του 2026 αξίζουν πραγματικά το υπερτιμημένο εισιτήριο και το ποπ κορν. Γι' αυτό, εδώ επιλέγουμε τα 10+1 σίκουελ του 2026 που περιμένουμε με λαχτάρα.

Scream 7

Η έβδομη ταινία Scream θα φέρει έναν νέο δολοφόνο της σειράς στο προσκήνιο, ο οποίος απειλήσει με το μαχαίρι του τη Sidney Prescott (Neve Campbell). Δυστυχώς για τους οπαδούς των δύο τελευταίων Scream, σε αυτό δεν θα πρωταγωνιστήσουν η Jenna Ortega ή η Melissa Barrera ως αδελφές Carpenter, αλλά θα δούμε την επιστροφή της Courteney Cox ως Gale Weathers.



Η ταινία κυκλοφορεί στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου.

{https://youtu.be/RcvKH_VjhIQ?si=j8fvaeeAbrqCcoy5}

Scary Movie 6

Έχουν περάσει 13 χρόνια από την τελευταία φορά που είδαμε μια από τις παρωδίες της κινηματογραφικής σειράς να σατιρίζει όσες τρομακτικές ταινίες χωράνε σε λιγότερο από 90 λεπτά, οπότε υπάρχει μια περιέργεια για το πώς θα τα πάει η έκτη ταινία.



Στην επερχόμενη ταινία η Regina Hall και η Anna Faris επιστρέφουν ως Brenda Meeks και Cindy Campbell. Συμπρωταγωνιστούν επίσης οι τρεις αδελφοί Wayans, δύο από τους οποίους μας χάρισαν το White Chicks, οπότε τους χρωστάμε την υποστήριξή μας. Αυτή η ταινία ελπίζουμε να υπενθυμίσει στο κοινό ότι, όσο τρομακτική και αν είναι η ζωή, λίγο χιούμορ μπορεί να βοηθήσει πολύ στο να ελαφρύνει την κατάσταση.



Η ταινία κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου.

Mortal Kombat II

Οι ταινίες Mortal Kombat δεν είναι απαραίτητα γνωστές ως αριστουργήματα, αλλά μας αρέσει ο Karl Urban, γνωστός και ως ο άνθρωπος πίσω από τον βρωμόστομο Billy Butcher της σειράς The Boys. Ο Urban υποδύεται τον αγαπημένο μαχητή Johnny Cage, οπότε ο χαρακτήρας του είναι βασικά ο Billy Butcher από τον οποίο εξαρτάται η τύχη του κόσμου του.

Το Mortal Kombat II φαίνεται επίσης να είναι μια ακόμα πιο πιστή προσαρμογή του βιντεοπαιχνιδιού (από ό,τι η πρώτη ταινία), κάνοντάς το να μοιάζει λιγότερο με sequel και περισσότερο με ένα είδος reboot.

Όπως και να το δει κανείς, αυτό το μακελειό δεν θα είναι τόσο τρομακτικό όσο τα προηγούμενα, αλλά θα είναι διασκεδαστικό, ειδικά με τον Urban να βρίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας.

Έρχεται στις 8 Μαΐου.

{https://youtu.be/ZdC5mFHPldg?si=yYE9IhiTeK1vjADL}

The Angry Birds 3

Αν δεν ήξερες ότι υπάρχει Angry Birds Movie 2, μην ανησυχείς – δεν είσαι ο μόνος. Τώρα που το ξέρεις, πρέπει να περιμένεις ότι τα παιδιά σου θα θέλουν να δουν το The Angry Birds Movie 3 για έναν και μόνο λόγο: τον MrBeast. Ο εκκεντρικός YouTuber θα δανείσει τη φωνή του σε ένα πουλί που δεν έχει ακόμη όνομα, μαζί με ένα πλούσιο καστ που περιλαμβάνει τους Lily James, Keke Palmer, Walker Scobell, Josh Gad, Danny McBride, Jason Sudeikis, Marcello Hernandez και Rachel Bloom.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι χρειαζόμαστε άλλη μια ταινία για πουλιά και γουρουνάκια που μαθαίνουν να συνυπάρχουν, αλλά δεδομένου ότι ζούμε ακόμα σε έναν κόσμο όπου οι πολιτικές συμμαχίες έχουν τη δύναμη να καταστρέφουν φιλίες, καριέρες, ακόμη και ζωές, είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από αυτά τα πλασματάκια.

{https://youtu.be/8RGho3YHbGg?si=kDItuL_KOmIw0lJJ}

Στις αμερικανικές αίθουσες στις 23 Δεκεμβρίου.

Minions 3

Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να προκαλέσει πιο ξεκαρδιστικό γέλιο από μια ομάδα οργισμένων πουλιών, αυτός είναι μια ομάδα κίτρινων Minions.

Τα Minions είναι μια από τις πιο έξυπνες δημιουργίες κινουμένων σχεδίων των τελευταίων 16 ετών και επιστρέφουν με μια τρίτη συνέχεια, μετά την επιτυχημένη πορεία τους στις ταινίες Despicable Me.

Αυτή η ταινία είναι βέβαιο ότι θα κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά όλων των ηλικιών, και αν τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, ευτυχισμένοι είναι και οι γονείς. Για 90 λεπτά, τουλάχιστον...

Κυκλοφορεί την 1η Ιουλίου.

Focker In-Law

Το Focker In-Law θα είναι η τέταρτη ταινία της διάσημης σειράς Focker, με τους Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo και Blythe Danner να ξανασμίγουν στην οθόνη

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν ο Dustin Hoffman και η Barbra Streisand θα επιστρέψουν ως οι θρυλικοί Bernie και Roz Focker, η Ariana Grande έχει επιβεβαιωθεί ότι θα υποδυθεί τη νέα Olivia Jones, πράγμα που σημαίνει ότι το κοινό θα απολαύσει μια μεγάλη έκπληξη.

Γνωρίζουμε ότι η Grande μπορεί να τραγουδήσει, αλλά είναι και πολύ αστεία, όπως έχει ήδη αποδείξει με τις εμφανίσεις της στο Saturday Night Live. Το να την δούμε στον πρώτο της σημαντικό ρόλο μετά το Wicked, δίπλα σε Robert De Niro και Ben Stiller, θα κάνει τη συνέχεια της ταινίας μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία.



Στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου.

Dune: Part Three

Το Dune: Part Three πιστεύεται ότι είναι η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη Denis Villeneuve στη δημοφιλή σειρά πριν αναλάβει -επιτέλους- τη σκηνοθεσία του Bond 26, για το οποίο δεν έχει ακόμη επιλεγεί ηθοποιός.

Όπως και οι προηγούμενες ταινίες, η τρίτη ταινία της τριλογίας δίνει τα πάντα, με ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy και Robert Pattinson ως τον κακό Scytale.

Κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Avengers: Doomsday

Μια από τις πιο σκοτεινές θεωρίες που συνεχίζουν να κυκλοφορούν για το τι περιμένει το κοινό στο Avengers: Doomsday είναι ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος σύμπαντος της Marvel όπως το γνωρίζουμε, με τον Doctor Doom του Robert Downey Jr. να καταστρέφει το Earth-616 για να δημιουργήσει το δικό του σύμπαν.

Αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ένας τίτλος όπως «Doomsday» δεν προκαλεί θετικά συναισθήματα ότι όλα θα πάνε καλά για τους ήρωές μας. Αυτό που σίγουρα θα προσφέρει απίστευτη ικανοποίηση στους θαυμαστές είναι ότι η ταινία περιλαμβάνει τους: OG Avengers, Thunderbolts/New Avengers, Fantastic Four, X-Men, Shuri, M'Baku, Loki, Shang-Chi, Namor και, αναπόφευκτα, μερικών χαρακτήρων-έκπληξη, όλοι σε μία ταινία.

{https://youtu.be/399Ez7WHK5s?si=lMn4P66v0dPqZPfS}

Κυκλοφορεί -και αυτή- στις 18 Δεκεμβρίου.

Toy Story 5

Η νοσταλγία συνεχίζει να κυριαρχεί με την πέμπτη ταινία της σειράς Toy Story της Pixar, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ.

Το Toy Story 5 δεν είναι απλώς μια ακόμη συνέχεια, αλλά μάλλον ένα απαραίτητο και ίσως ενοχλητικό παράδειγμα τέχνης που μιμείται τη ζωή. Όπως αποκαλύπτει το teaser, η πέμπτη συνέχεια θα εξετάσει τι συμβαίνει όταν η Bonnie, εγκαταλείπει τα παιχνίδια της για ένα νέο tablet που ονομάζεται «Lilypad». Ο Woody, ο Buzz, ο Rex, ο Mr. Potato Head και η υπόλοιπη παρέα πρέπει τότε να παλέψουν για να παραμείνουν σημαντικοί, καθώς η Bonnie γίνεται όλο και πιο εμμονική με... την οθόνη του tablet της.

Το πιο συναρπαστικό στοιχείο αυτής της συνέχειας θα είναι να δούμε αν η Pixar έχει μια απάντηση για το πώς γονείς και παιδιά μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την τεχνολογική εμμονή, ειδικά δεδομένης της ξαφνικής τάσης της Disney για τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Toy Story 5 θα δώσει στο κοινό μια άνευ προηγουμένου πέμπτη ευκαιρία να περάσει τον πολύτιμο χρόνο του με μερικούς από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

{https://youtu.be/GGBgf8dcgyY?si=yOifZruGa818s3ay}

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 19 Ιουνίου.

Spider-Man: Brand New Day

Αν και οι Avengers θα παλέψουν σίγουρα με νύχια και με δόντια για να εμποδίσουν τον Doctor Doom να καταστρέψει τον πλανήτη τους στο Doomsday, αν υπάρχει ένας ήρωας που μπορεί να προσφέρει το μείγμα ελπίδας και χαράς που χρειάζεται το κοινό αυτή τη στιγμή, αυτός είναι ο Spider-Man του Tom Holland.

Αντιμετώπισε τις χειρότερες στιγμές της ζωής του στο Spider-Man: No Way Home, από την απώλεια της θείας May μέχρι το να επιτρέψει στον Doctor Strange να σβήσει τις αναμνήσεις της MJ και του Ned για αυτόν, και τώρα το Brand New Day θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του Peter Parker. Ο τίτλος εγκαταλείπει ακόμη και το θέμα του «σπιτιού» που υπήρχε στις προηγούμενες ταινίες του, υπέρ κάτι διαφορετικού: την υπόσχεση ενός καλύτερου αύριο.

{https://youtu.be/Vsn7sVxCq1M?si=k4gHJSOCYjVyALIb}

Έρχεται στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

The Devil Wears Prada 2

Ετοιμαστείτε! Η Miranda Priestly επιστρέφει, και είναι είτε πιο κακιά από ποτέ είτε πάσχει από επιλεκτική αμνησία.

Το επίσημο τρέιλερ για το The Devil Wears Prada 2 δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή, αλλά δείχνει ότι η Miranda δεν θυμάται την Andy Sachs, τουλάχιστον όταν την βλέπει δύο δεκαετίες μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας. Επιβεβαιώνει επίσης αυτό που οι θαυμαστές υποθέτουν εδώ και καιρό: ότι η Andy είναι η νέα συντάκτρια του Runway. Η μοίρα φέρνει κάπως την Andy, τη Miranda, τον Nigel, και την Emily ξανά μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι οι θαυμαστές της πρώτης ταινίας θα πάρουν ακριβώς αυτό που θέλουν από αυτό το κινηματογραφικό γεγονός που ετοιμάζεται εδώ και 20 χρόνια.

Το γεγονός ότι η Meryl Streep έχει μια δεύτερη ευκαιρία να υποδυθεί τον χαρακτήρα για τον οποίο θα έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ (κατά τη γνώμη μας) κάνει την ταινία απαραίτητη για να τη δούμε. Σε κάθε περίπτωση, το The Devil Wears Prada 2 είναι μια από τις πιο αναμενόμενες συνέχειες της δεκαετίας, όχι μόνο του έτους και αυτό φαίνεται και από το ρεκόρ προβολών του επίσημου τρέιλερ.

{https://youtu.be/e9HXmMnUEdE?si=-b9zKkIuvZf6mK53}

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.