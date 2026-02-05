Οι σειρές και οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στο Netflix την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου.

Το Bridgerton επέστρεψε με το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν του και κατέκτησε την κορυφή στον Top 10 του Netflix.

Η νέα, τέταρτη σεζόν του Bridgerton με 39,7 εκατομμύρια προβολές εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση της λίστας σε 80 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ εμφανίστηκε στο Top 10 σε 91 χώρες.

Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton κυκλοφορεί σε δύο μέρη. το πρώτο μέρος έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο να ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου.

Όσοι ανυπομονούσαν να παρακολουθήσουν την ιστορία του Benedict Bridgerton, φαίνεται ότι θέλησαν να φρεσκάρουν λίγο τη μνήμη τους, επιστρέφοντας στην πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία κατέλαβε τη 10η θέση με 2,7 εκατομμύρια προβολές, καθώς και στον τρίτο κύκλο, ο οποίος τερμάτισε στην 8η θέση με 2,7 εκατομμύρια προβολές.

Το HIS & HERS, η αστυνομική σειρά που κέρδισε τους συνδρομητές της πλατφόρμας, συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση και αυτή την εβδομάδα τερματίζει δεύτερη με 11 εκατομμύρια προβολές.





Σε άλλα νέα, το θρίλερ δράσης The Rip, με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ φιγουράρει στην κορυφή για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα 14,6 εκατομμύρια προβολές.



Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ντοκιμαντέρ Aπαγωγή: Ελίζαμπεθ Σμαρτ (Kidnapped: Elizabeth Smart) με 9,6 εκατομμύρια προβολές, το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου καθηλώνοντας τους θεατές.

Το 2002, η 14χρονη Ελίζαμπεθ Σμαρτ απάχθηκε υπό την απειλή μαχαιριού στο υπνοδωμάτιό της. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία επιβίωσής της και την αναζήτηση υπόπτων.