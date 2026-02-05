Σοβαρό περιστατικό διαρροής απόρρητων πληροφοριών ερευνούν οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές: Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προχώρησαν την Πέμπτη στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων εντός στρατιωτικού χώρου.

Όπως σημειώνεται, είχαν προηγηθεί σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, και συγκεκριμένα συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το υλικό που φέρεται να διέρρευσε είναι μεγάλης στρατιωτικής σημασίας και η αποκάλυψή του εκτιμάται ότι θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.

Οι αποδιδόμενες πράξεις εμπίπτουν στις διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο άνδρας είναι μεταξύ 35 και 45 ετών, διέρρεε πληροφορίες έναντι χρημάτων, ενώ προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγές κοντά στην έρευνα υποστηρίζουν πως ο άνδρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες, ωστόσο η σύλληψή του επισπεύσθηκε λόγω υποψιών ότι διέρρεε «ιδιαίτερα ευαίσθητες» πληροφορίες

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.