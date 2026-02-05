Απομένει ακόμη σημαντική δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τη Ρωσία συμφώνησαν κατά τις τριμερείς συνομιλίες τους στο Άμπου Ντάμπι να προχωρήσουν σε ανταλλαγή 314 κρατουμένων, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι απομένει ακόμη σημαντική δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σήμερα, αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τη Ρωσία συμφώνησαν για την στην ανταλλαγή 314 κρατουμένων - την πρώτη εδώ και πέντε μήνες», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στο X.

«Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες που ήταν λεπτομερείς και παραγωγικές. Αν και απομένει σημαντικό έργο, βήματα όπως αυτό δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου είχε χαρακτηρίσει «παραγωγική» τη χθεσινή πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, την ώρα που οι μάχες στη φονικότερη σύγκρουση της Ευρώπης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζονταν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ανέμενε οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε νέα ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε στο X ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, με περαιτέρω πρόοδο να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πόσους κρατουμένους θα ανταλλάξει κάθε χώρα.

Με πληροφορίες από Reuters