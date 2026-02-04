Τα τρία κορίτσια, ηλικίας 16,14 και 12 ετών πήδηξαν από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου διέμεναν με την οικογένειά τους, η μία μετά την άλλη επειδή ο πατέρας τους τους απαγόρευσε να παίζουν ένα κορεάτικο παιχνίδι.

Τρεις αδερφές πέθαναν αφού πήδηξαν από τον 9o όροφο πολυκατοικίας στην Ινδία, επειδή οι γονείς τους τους απαγόρευσαν να παίζουν ένα online παιχνίδι στο κινητό.

Γύρω στις 2:15 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, η αστυνομία έλαβε κλήση ότι «τρία κορίτσια είχαν πηδήξει από το μπαλκόνι του 9ου ορόφου» μιας πολυκατοικίας στα περίχωρα του Νέου Δελχί, ανακοίνωσε η αστυνομία του Ούταρ Πραντέςστο X.

Τα κορίτσια ταυτοποιήθηκαν ως οι αδερφές Νισίκα, 16 ετών, Πράτσι, 14 ετών, και Πάκχι, 12 ετών. Και οι τρεις πέθαναν επί τόπου, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μόλις έφτασαν στο σημείο οι αρχές, διεξήχθη έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι τρία κορίτσια πέθαναν από την πτώση», δήλωσε η UPP. «Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λόνι με ασθενοφόρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους».

Οι αδερφές φέρεται να πήδηξαν από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου διέμεναν με την οικογένειά τους, η μία μετά την άλλη και αφού είχαν αφήσει ένα οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας σε ένα ημερολόγιο για τους γονείς τους, σύμφωνα με το ινδικό NDTV.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί περιέγραφαν λεπτομερώς την αγάπη τους για τα online παιχνίδια και αυτό που φαινόταν να είναι ένας «ακραίος εθισμός σε οτιδήποτε κορεάτικο», δήλωσε ο πατέρας τους, Chetan Kumar, στο NDTV.

Οι αδερφές φέρεται να είχαν εμμονή με ένα «κορεάτικο παιχνίδι», που έπαιζαν στο τηλέφωνο του πατέρα τους, πριν οι γονείς τους τούς απαγορεύσουν να ξαναχρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

«Τις τελευταίες ημέρες, τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, ένας περιορισμός που φαινόταν να τις επηρέασε», δήλωσε ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Nimish Patel στο NDTV.

Τα κορίτσια φέρεται να εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, που δεν μπορούσαν να παίξουν το παιχνίδι.

Ο εθισμός τους στα παιχνίδια αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις ώθησε να λείπουν συχνά από το σχολείο, προτού τελικά σταματήσουν εντελώς να πηγαίνουν πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το NDTV.

«Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονέα ή παιδί», δήλωσε ο πατέρας τους και πρόσθεσε πως «Δεν γνώριζα το παιχνίδι, αλλιώς δεν θα τις άφηνα ποτέ να το παίξουν».

«Η έρευνα μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει κάποιο συγκεκριμένο όνομα παιχνιδιού. Είναι όμως σαφές ότι τα κορίτσια επηρεάστηκαν από την κορεατική κουλτούρα και το ανέφεραν στο σημείωμα αυτοκτονίας», δήλωσαν οι Αρχές στο NDTV.

Με πληροφορίες του People